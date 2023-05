A gyereknap a világ számos országában ünnepnap. A gyereknap megtartása Törökországból ered az 1920-as évekből. Magyarországon 1931-ben ünnepelték először és egy héten át. Az ENSZ közgyűlése 1954-ben tett javaslatot az Egyetemes Gyereknapra, melynek célja a világ gyermekeinek testvériségéről történő megemlékezés, a kölcsönös megértés, és a gyermekek jólétéért folytatott szakadatlan küzdelem. Ekkor javasolták a kormányoknak, hogy jelöljék ki a megfelelő dátumot a gyermekek köszöntésére. Általában június 1-je az időpont. Magyarországon május utolsó vasárnapján ünneplik a gyereknapot. A gyereknaphoz kapcsolódó rendezvények célja, hogy ezen napon minél jobban érezhessék magukat a gyermekek és övék legyen a legtöbb figyelem – olvasható az interneten fellelhető összefoglalóban.

Fotó: Horváth László

A gyereknapi felhíváshoz Dunaújváros környéki települések is rendszeresen csatlakoznak. Köztük már sok éve hagyományosan Nagyvenyim település is, ahol szintén nagy figyelmet kapnak a gyermekek, és nem csak a jeles napokon! Az idei gyereknapi rendezvény május 13-án, szombatra esett. 9-13 óráig a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár és a Vöröskereszt Nagyvenyimi Alapszervezetének közös szervezésében megvalósult rendezvény sokadik alkalommal tölti meg a ház és a környező park tereit vidám gyermeksereggel. Kalandkamion, csúszdás légvár a kisebbeknek, mobil mászófal, lézer harc a nagyobbaknak, kézműves sátor, arcfestés és még rengeteg szórakozási lehetőség várta a résztvevőket. A művelődési ház falain belül találkoztunk az igen lelkes vöröskereszt alapszervezeti tagokkal is.

Fotó: Horváth László

- Ez már a hetedik alkalom, hogy itt vagyunk – mondta érdeklődésünkre Herbert Ildikó a szervezet vezetője. Minden évben van gyereknapunk, valamint többször véradást is tervezünk, Aki csak tud, az segít nekünk. Ez egy nagyon aktív csapat, akiknek nemcsak az egészségmegőrzésen van a hangsúly, de részt vesznek más közösségi programokon is. Ilyen például a szüreti kavalkád, ahol az idén főzni is fogunk. Vidáman, egy nagy közösségként szeretnénk bevonni másokat is, továbbá szélesíteni ismeretségi körünket. Talán így már nem is fáj majd annyira az a pici tűszúrás, amit egészségmegőrző, vagy egyéb szűrőprogramokon ejtünk az egészségfelmérés és a megelőzés érdekében – hallottuk az információt az interjúban.

A szórakozás mellett arra is figyeltek a művelődési ház szervezői, hogy üdítővel és apró süteménnyel, csokoládéval kínálják a résztvevőket.