Mint azt a díjazott méltatásában írják, Schneider László 1980-tól a Dunaújvárosi Papír SK Karate szakosztály sportolója, majd edzője. 1991-től a Hikari Dojo Harcművészeti-, Sport- és Kulturális Egyesület sportolója, edzője, tulajdonosa.

Schneider László, díjazott, a Hikari Dojo Harcművészeti-, Sport- és Kulturális Egyesület vezetője

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Sportolói tevékenysége során több országos versenyen öregbítette városunk hírnevét szép eredményeivel.

Sportolói és edzői tevékenysége során a Japán Karate Szövetség 7 danos mestere lett.

Mesteri fokozata és edzői tevékenysége eredményeként a Magyar JKA Karate Szövetség ügyvezetője, a Japán Karate Szövetség instruktora, versenybírója és vizsgáztatója lett. Edzői tevékenysége során tanítványai diákolimpiai címeket, több, mint száz alkalommal magyar bajnoki címet, valamint Európa- és világversenyeken is szép eredményeket értek el. Sportvezetői tevékenysége is kiemelkedő, hiszen neki köszönhetően Dunaújvárosban is rendeztek karate magyar bajnokságot, illetve gyermek Európa-bajnokságot is. Schneider László több alkalommal rendezett nemzetközi edzőtábort is városunkban, amelyen több százan vettek részt. Az általa vezetett edzéseken mintegy 60-80 gyermek, illetve fiatal felnőtt folyamatos és felelősségteljes képzését végzi.

Schneider László szigorú, egyenes edzőnek tartja magát, s mint azt egy korábbi interjújában elmondta, a Hikari Dojo SE-nél életkortól függetlenül bárki megtalálhatja számításait.

Schneider László az egyesület alapítójaként és vezetőjeként fiatalok százait nevelte fel olyan kultúrában, szellemben és közösségben, amelyre méltán lehetünk büszkék – ezt egyik tanítványa, Borsos Péter eképpen fogalmazta meg: „Laci Bácsi számomra az utolsó szamurájok egyike. Azon ma már idős szüleink, nagyszüleink, tanítóink egyike, akik örökérvényű értékeket képviseltek. Akik számára a jogok csak a kötelességek után keletkeztek, akik számára az adott szó visszavonhatatlan kötelezettséget, a hűség valódi értéket jelentett. Akik mindig inkább kicsit (vagy sokkal) előbb érkeznek, mintsem elkéssenek valahonnan. Akik nem csak mondják, hanem a saját tetteikkel és az egész életükkel példázzák számunkra ezeket az értékeket”.