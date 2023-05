Várostörténeti kiállítás 16 perce

Archív, felvonulásos képeket várnak

A május 27-i Sugárúti Fesztiválra a József Attila Könyvtár is kitelepül. Mint írják, a városi tévé archívumából fognak majd vetíteni, lesz könyvbörze, diafilmvetítés, kézműveskedés és ugróiskola is szerepel a kínálatukban. Terveznek várostörténeti kiállítást is, amelyhez fényképeket várnak a városlakóktól.

Molnár Emese Molnár Emese

Fotó: Laczkó Izabella

A felhívásban azt írják, hogy ha van olyan, vidámparki élményekről, a május 1-i felvonulásokról korabeli fotójuk, amit szívesen megosztanának másokkal is, akkor juttassák el a könyvtárnak. Ezeket kinyomtatják, és kiállítják azokat a fesztiválon.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!