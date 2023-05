Ilyenkor természetesen megemlékezünk a nagymamákról, sőt a dédnagymamákról is, hisz ők is anyák, édesanyák.

A szálak egészen az ókori Görögországig nyúlnak vissza.

Az anyák napját már a régi görögök is megünnepelték, az ókorban tavaszi ünnepségeket rendeztek Rhea az istenek anyjának a tiszteletére, de vele együtt megünnepelték az édesanyákat is. Rhea a görög mitológiában úgy szerepel, mint Zeusz, Poszeidón, Hadész, Héra, Hesztia és Deméter istenek édesanyja.

A későbbi történelem során is voltak olyan ünnepek, amikor az édesanyákat is felköszöntötték. Az 1600-as évektől ez egy keresztény vallási ünnepnek számított és a húsvéti időszakhoz kötődött, amelyet akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapján tartottak meg. A családjuktól távol dolgozó szolgálók például ilyenkor szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és ezt a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatók ajándékokat készítettek, majd az édesanyjukkal együtt elfogyasztottak egy hagyományos marcipános édességet. Az USA-ban először 1872-ben Bostonban ünnepelték meg az anyák napját, Nagy-Britanniában és Írországban pedig az anyák vasárnapjának nevezik ezt az ünnepet. Valójában ezekben az országokban a béke napjának tekintették az anyák napját, hogy így is tisztelegjenek azok az anyák előtt, akik a különböző háború folyamán vesztették el fiaikat.

Proklamációval megerősítve

Az Amerikai Egyesült Államokban a XX. század elején elindult egy kezdeményezés, hogy az anyák napját nemzeti ünneppé nyilvánítsák, napjának pedig a május második vasárnapját javasolták. Wilson amerikai elnök így 1914. május 9-i proklamációjával hazájában minden év május második vasárnapját, az anyák hivatalos ünnepévé nyilvánította. Európában is népszerűsíteni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerűvé vált az öreg kontinensen is

Anyák napja Magyarországon és más országokban

Hazánkban 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta meg az első ünnepet, a májusi Mária - tisztelet hagyományaival összekapcsolva. Három év múlva viszont már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Az ünnep ötlete Petri Pálnéhoz, egy államtitkár feleségéhez köthető, aki az amerikai ötlettől vezérelve szervezte meg, mégpedig 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában több munkásgyerekek számára. Ezt a gondolatot fejlesztették tovább a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői és megtették az előkészületeket az anyák napjának országos bevezetésére. Mint említettük Magyarországon az anyák napját május első vasárnapján ünnepeljük, de több országban viszont május második vasárnapján tartják meg ezt az ünnepet.

Norvégiában viszont február második vasárnapján emlékeznek meg az édesanyákról, még Bulgáriában összekötik a márciusi nemzetközi nőnappal. Az arab világ legtöbb országában viszont március 21-én, a tavasz első napján köszöntik fel az édesanyákat, valamint érdekes, az, hogy a magyar paraszti hagyományban is a március 20. utáni első vasárnap ünnepelték Gyümölcsoltó Boldogasszony napját, amit bizonyos értelemben össze lehet kötni az anyák napjával, illetve a nőnappal. Végezetül szeretnénk minden anyát, illetve nagymamát felköszönteni anyák napja alkalmából, mert ők a család, illetve magyar nemzetünk egyik legfontosabb tartópillérei.

