Mint az később kiderült az utód, Ludwig von Welden sem tudott több sikert felmutatni a magyar honvédseregek ellen. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye volt. Nemcsak a nemzeti identitás alapkövét rakták le, ugyanis a magyarság ebben a harcban egyszerre törekedett az egyéni szabadságjogok kivívására és a nemzeti önrendelkezés megteremtésére. Továbbá a beindult társadalmi reformokkal megkezdődött az a polgári átalakulás, melynek önvédelmi harcával szerves részévé vált az 1848-as nagy európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül csak a magyar nemzet jutott el egy sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Habsburg-ház csak az Orosz Birodalom nagyarányú katonai beavatkozásával tudott győzedelmeskedni. Tehát el lehet mondani, hogy az 1848/49-es magyar szabadságharc több volt egy egyszerű háborús konfliktusnál, a modern Magyarország egyik alapkövét éppen akkor fektették le, annak ellenére, hogy maga a forradalom elbukott.

A tavaszi hadjárat

A dicsőséges tavaszi hadjárat 1849. április 2-ától május 21-ig tartott, melynek során a magyar honvédseregek óriási, ám nem teljes katonai sikereket értek el. A terv a császári csapatok bekerítése és Komárom felmentése volt. A magyar sereg tavaszi hadjáratának két fontos előzménye volt, a császári csapatok kiűzése Erdélyből és a magyarországi csapatok összevonása. Erdély felmentése Bem József tábornokhoz köthető, aki rövid idő alatt rendet teremtett az erdélyi csapatoknál, majd decemberben megkezdte a harcokat és márciusra már ki is űzte a császári seregeket Erdélyből. A Tiszafüred környékén történő csapatösszevonás eleinte nehézkesen indult, de végül is sikerült, de ennek ellenére a februári kápolnai csata nem alakult legjobban magyar szempont szerint. Annak ellenére, hogy a honvédsereg nem szenvedett vereséget, a csatatér a császáriak kezén maradt, akik nem használták ki a helyzetet, és visszavonultak Budára. 1849. március elején Görgei Artúr lett a magyar seregek főparancsnoka, akinek az volt a haditerve, hogy bekerítse a császári erőket, mégpedig egy átkaroló hadművelettel. Ez a terv azonban kockázatos volt, hiszen amennyiben mindez Windisch-Grätz tudomására jut, könnyen szétzúzhatta és bekeríthette volna a magyar csapatokat, illetve Debrecen ellen vonulhat, komolyabb ellenállás nélkül. Szerencsére azonban Windischgrätz március közepétől nem kapott megbízható jelentést a magyar fősereg hollétéről és mozgásairól, ezért szétszórta csapatait, melyeknek így túl nagy arcvonalon kellett harcolnia az összpontosított magyar sereg ellen. Az isaszegi csata során Isaszeg és Gödöllő között került sor a tavaszi hadjárat első szakaszának döntő csatájára. 1849. április 6-án a tét mind a két hadsereg számára nagy volt. Magyar győzelem esetén a császári seregnek Budára, vagy Vácra kellett volna visszavonulnia, egy esetleges osztrák győzelem esetén viszont a honvédsereg csak a Tisza vonalán szilárdította volna meg a helyzetét. A kétséges kimenetelű isaszegi csatában Görgeinek köszönhetően, a magyar seregek győzetek, Windisch-Grätz pedig, aki este 7 óra tájban még azt hitte, hogy megnyerte a csatát, 9 órakor már kénytelen volt visszavonulni. Görgei ezután új haditervet dolgozott ki, ami sorozatos magyar sikereket eredményezett, mindezek pedig hozzájárultak Windisch-Grätz leváltásához. A budai vár bevétele koronázta meg a dicsőséges tavaszi hadjáratot, ezért 1849. május 21. minden szempontból fordulópontnak bizonyult, ugyanis ezen a napon állapodott meg Ferenc József osztrák császár I. Miklós cárral 200 000 orosz katona magyarországi bevetéséről.

Batthyány Lajos és Deák Ferenc küldöttségben Windischgrätznál, 1849. január

Forrás: Márkus István: Forradalom és szabadságharc 1848-49. Képes történelem. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1976, 98. oldal

Alfred Candidus Ferdinand zu Windisch-Grätz herceg

A későbbi császári-királyi tábornagy, illetve a magyarországi császári seregek főparancsnoka 1787. május 11-én született Brüsszelben. Ősi stájer főnemesi családból származott, őseit a 11. századig tudta visszavezetni. 1574-ben a családot felvették a csehországi nemesi családok sorába, így jelentős csehországi birtokokkal rendelkező Windisch-Grätz a napóleoni háborúkban lépett be a császári hadseregbe. Gyorsan emelkedett a katonai ranglétrán. 1813-ban már ezredes volt, 1814-ben megkapta a Katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztjét és az orosz Szent György-rend negyedik osztályát. 1826-ban szerzett tábornoki rangot, 1840-től pedig ő töltötte be a csehországi hadparancsnokságot. Oroszlánrésze volt az 1844. évi prágai munkásfelkelés leverésében. Az 1848. március 13-ai bécsi forradalom kitörésekor Windisch-Grätz éppen az osztrák fővárosban tartózkodott, így az udvar őt bízta meg a császári palota védelmével és a rendcsinálással. Mivel a felkelők megegyeztek a császári udvarral, így e megbízatás érvényét vesztette, Windisch-Grätz pedig visszatért Prágába, ahol június 11-én forradalom tört ki. A herceg 6 napon belül vérbe fojtotta a prágai felkelést, ami elősegítette karrierjét, ugyanis a harmadik bécsi forradalom kirobbanása után V. Ferdinánd császár Olmützbe menekült, ahol Windisch-Grätz herceget tábornaggyá és az Isonzótól keletre állomásozó osztrák erők főparancsnokává nevezte ki. Az időközben kirobbanó magyar szabadságharc alatt Windisch-Grätzet először a forrongó császárváros visszafoglalását kapta feladatul. Helyzetét megnehezítette, hogy a Jellasics felett győzedelmeskedő honvédseregek eközben nyugat felé tartottak, hogy segítséget nyújtsanak a bécsi forradalmároknak, de egy villámgyors mozgósításnak köszönhetően Windisch-Grätz egyszerre tudta ostrom alatt tartani a várost, és Schwechatnál, október 30-án pedig legyőzni a magyar sereget. Később többen is kritizálták az osztrák tábornagyot, amiért elszalasztotta a lehetőséget, hogy döntő csapást mérjen a magyarokra, ami később visszaütött. Mindennek ellenére Windisch-Grätz az egyik legelismertebb hadvezér lett, akinek a csapatai benyomultak Bécsbe és leverték a forradalmat, majd nagy pusztítást végeztek a városban, sok elfogott felkelőt pedig egyszerűen kivégeztek, ami nagy nemzetközi felháborodást váltott ki. A december 2-ai uralkodóváltás után Ferenc József császár meghagyta főparancsnoki beosztásában és megbízta Windisch-Grätz tábornagyot a magyarországi forradalom leverésével. A tavaszi hadjáratban elszenvedett osztrák vereségek miatt viszont a császár 1849. április 12-én leváltotta a főparancsnoki tisztségről, helyére pedig Ludwig von Welden táborszernagy került. A herceg bukása után visszavonult a közügyektől, haláláig már csak kisebb diplomáciai szerepekhez jutott. Bécsben hunyt el, 1862.március 21-én.

Báró Ludwig von Welden táborszernagy

1780. június 16-án született a Hartmann család (Európa egykori egyik legnagyobb és legrégebbi családja) Welden ágában. Édesapja, id. báró Ludwig Welden von Hartmann volt. Édesanyja ismeretlen, testvérei pedig nem voltak. 1798-ban fejezte be tanulmányait a berlini katonai akadémián.

1799-ben kezdte katonai pályafutását a Württembergi Királyság hadserege hadnagyaként, majd 1801-ben lépett császári szolgálatba a 4. gyalogezredben. A rend és fegyelem híve volt. Rövidesen a vezérkarhoz került, és térképészeti munkákban vett részt, többek között Nyugat-Galícia feltérképezésében is. Részt vett a napóleoni háborúkban, gyorsan haladt a katonai ranglétrán, 1816-ban már ezredesi rangban szolgált. 1828-ban lett vezérőrnagy, majd nyolc év múlva altábornaggyá léptették elő. Közben diplomáciai munkát is végzett, szabadidejében pedig botanikával is komolyan foglalkozott. A Katonai Ország leíró Iroda igazgatójának nevezték ki, 1848 és 1851 között Bécs polgári és katonai kormányzója, és a 20. gyalogezred tulajdonosa volt. Jelentős szerepet játszott az orosz intervenciós seregek Magyarországra történő behívásában. A hadsereghez kapcsolódó több újításokat is bevezetett, főleg az utászi és szállásmesteri területet érintően. Számos kitüntetésben részesült, több nyelven is kitűnően beszélt, kisebb segítséggel értette a magyart is. 1851 júniusában vonult nyugállományba, ezután több könyvet is megjelentetett, általában hadászati témákban. 1853. augusztus 7-én, nem sokkal éjfél után érte a halál, feltételezések szerint egyszerűen elaludt, leállt a szíve. Temetésére augusztus 10-én került sor. Ferenc József egy órán át tartó gyászbeszédében úgy emlékezett meg róla, mint „az Osztrák Császárság legnagyobb emberéről”.

