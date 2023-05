A program célja egyébként az volt, hogy az anyaországi diákokkal megismertessék a felvidéki kulturális és történelmi értékeket, illetve azt, hogy a gyerekek közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a külhoni magyarsággal kapcsolatban. A dunaújvárosi református iskola csoportja Selmecbányán felkereste a Petőfi Sándor emléktábláját is a helyi evangélikus líceum épületének a falán, ahol elszavaltak néhány ismert Petőfi költeményt, ezzel is tisztelegve a nagy költő születésének 200-ik évfordulója előtt. Selmecbánya már Hunyadi Mátyás korában is a magyarországi arany, illetve ezüstbányászat központja volt és a felvidéki város több szállal is kötődik Dunaújvároshoz, elég, hogy csak a selmeci hagyományokat említsük.

Oda a tetőszerkezet

Fotó: Amatőr

A dunaújvárosi csoportot a történelmi városközpontban elszomorította a tűzvész okozta látvány. Testközelből láthatták, hogy a bányamúzeum épülete és a felette lévő galéria milyen komoly veszélybe került. Pontosan még mindig nem tudni, hogy a kárt szenvedett épületben lévő Bányamúzeum részét alkotó Bányabíróság értékes ásványgyűjteményében mekkora kár keletkezett. A tárlat eredetileg 400 féle ásványt tartalmazott, köztük például néhány rendkívül ritka darabot is, ezért is nagyon fontos, hogy a súlyos károkat szenvedett épületeket a szakemberek mielőbb helyre tudják állítani, illetve a bennük lévő ásványgyűjteményt megmenteni az utókor számára.

A szlovákiai Új szó információi szerint idén négymillió eurót fordítanak az épületek helyreállítására, míg a 2023 és 2025 közötti időszakra további hétmillió eurót különítettek el a minisztériumok számára annak érdekében, hogy két éven belül helyreállítsák a történelmi műemlékeket, gyűjteményeket. A 11 millió euró mintegy 4,5 milliárd forintnak felel meg.

A dunaújvárosi diákok és pedagógusaik Selmecbányán kívül, Rozsnyón, Lőcsén, Kassán, Késmárkon és a füleki várban is jártak, mindenütt nagyon jól érezték magukat felvidéki kőrútjuk során, és sok tapasztalatot szereztek a magyar történelemből és a nemzeti tudat erősítéséből.