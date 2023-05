A minap egy régi gyöngyszemre bukkantam a világhálón. Haloványan derengett csak ez a riportfilm, amit annak idején az egyik kereskedelmi tévécsatorna magazinműsorába készítettek, így újranéztem. Hát, mit ne mondjak, az akkor nagyot ütő poén most is hatalmasat szólt. A történet a felsőnyéki Ferikéről szólt, akit gyakorta megszállt a démon. A tévés anyag kedvéért egy javasasszony-féle még ördögűzést is végrehajtott rajta. A pár perces feledhetetlen szertartás után „a démon elhagyta a testet”, Ferike visszatért öntudatához. Ekkor jött a csattanó, hogy a valódi megoldást a démonűzésre az apuka ismeri: „megkapod a mountainbike-ot, amelyiket választod, ha elűzöd...”