Kedves barátom átmenetileg Londonban tartózkodik már több mint egy évtizede. A világ egyik legforgalmasabb metropoliszában sokat látott és tapasztalt – mondhatni nehéz zavarba hozni. A minap egy hajnali kutyasétáltatás alkalmával azonban ő is meglepődött. Az üres parkban baktatva egy bordó füzetkére bukkant. Sziget Passport 2014 – azaz az angol bulituristák körében is népszerű Sziget Fesztivál 9 évvel ezelőtti kiadásának kvázi bérletére lelt rá. Később, számos forgatókönyvet kreáltunk, miként is kerülhetett e nyugalmazott fesztiválútlevél a londoni parkba. Végül kikristályosodott az egyetlen hiteles megfejtés: az éjjel soha nem érhet véget...