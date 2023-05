A hivatalos program hátralévő részében kihirdették a XXX. Kistérségi Borverseny eredményeit. Mint már olvashattak róla Agárdy Csaba kollégánk tollából, az áprilisi megmérettetésen a kistérséget 83 tétel, a Szent Orbán borrendeket 98 tétel képviselte. Öt bírálóbizottság minősítette a versenyben részt vevő nedűket. Külön-külön bírálták el a borrendek és a kistérség borait, de a kistérségi borok mindegyike díjazott lehetett a Szent Orbán borrendek versenyében, viszont a borrendek tételei nem kaphattak díjazást a kistérségben. A bírálóbizottságokat Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, a verseny fővédnöke, Módos Ernő, a szekszárdi Alisca Borrend nagymestere, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének két alelnöke, Szűcs Zoltán (Promontorium Borlovagrend, Budafok) és Kovács Róbert (Hajósi Szent Orbán Borrend), valamint Font Magdolna (borászati

laborvezető) elnökölte. A közreműködők, a segítők, a borbíráló bizottságok remek munkát végeztek, az eredmények összegzése alapján 45 arany-, 83 ezüst- és 37 bronzérem született.

A hegyünnepen kiosztották a Szent Orbán Emlékérmet is, amit ezúttal a szokásostól eltérően ketten is megkaptak, Králl István mellett Agárdy Csaba kollégánk is elismerésben részesült. A kistérségi vándordíjat Boldog József vehette át, amíg a Pro vino-díjat Májer Béla. Schimdt Attila nagymester kérésünkre így összegezte az elismeréseket:

– A Szent Orbán Emlékérmet még a borrend elődje, az Adony környéki Szent Orbán Szőlő- és Borbaráti Egyesület alapította, és évről évre azok kapják, akiknek a szőlő- és borkultúra terjesztésében, és a helyi hagyományok megismertetésében kiemelkedő szerepük van. Az emlékérem tekintetében egyik díjazottunk idén Agárdy Csaba, két dologgal is kiérdemelte, egyrészt az általa végzett újságírói tevékenységgel. A sajtóban megjelenő, a borrend életéről szóló beszámolóinak köszönhetően a kistérség tudomást szerezhet a borrend munkájáról, ebben Csabában társra találtunk és annak ellenére, hogy Adony nem tartozik egyetlen borvidékhez sem, mégis széles körben ismerik az adonyi borrend tevékenységét. Másrészt a feleségének is szól a díj, mert ahogy mondani szokás, minden sikeres férfi mögött áll egy erős nő. A borrend a birtokukon tartotta kihelyezett ülését, részt vettek a borrenddel közösen eseményeken, nevesen a halászléfőzésen Adonyban, ahol egy különösen jól sikerült túrós csuszával koronázták meg a halászlét. Kifogyhatatlanok az ötletekből. Június 24-én az ő birtokukon tartják meg a magyar bor és pezsgő napjához kapcsolódó eseményünket, így a borrend be tudja mutatni a szőlőhely minden részét, a résztvevők megismerheti ezúttal a Kápolna sor melletti öreghelyi területet is. Továbbá július 10-én Nadapon a Fejér vármegyei Borász-, Vadász-, Halász-találkozón az adonyi csapat tagjaiként ismét főzni fognak – mondta el a nagymester.

– A másik díjazott, Králl István, aki Adonyban már szinte minden elismerést megkapott, így a díszpolgári címet is. Pista bácsi személyében egy elnyűhetetlen, fáradhatatlan közösségi szervezőt ismerhetünk. Mivel hamarosan nyolcvan esztendős lesz, a kerek évforduló alkalmából is a tiszteletét fejezte ki a borrend az elismeréssel, ez volt egyébként az egyetlen, amelyet még nem kapott meg eleddig. Nem mellesleg elévülhetetlen érdemei vannak az idén harmincadik alkalommal megrendezett borverseny megszervezésében is – fejtette ki Schmidt Attila.

A kistérségi vándordíjat idén Boldog József kapta. A díjat Ronyecz Péter, Adony város polgármestere alapította, azzal a szándékkal, hogy a bortermelésben jelentős eredményeket elérő helyi termelőket jutalmazzák. A valóságban monumentális kerámia díj, kicsinyített mását vihetik haza a győztesek. A díjak odaítélésekor a borrend vezetősége és a polgármester hozzák meg a közös döntést.

Boldog József a neves dunaföldvári versenyen vörösborával olyan győzelmet aratott, hogy maga mögé utasított például, olyan híres pincészetet is, mint amilyen a Tomolik. Egyébként a helyi versenyben is remekül szerepeltek a Boldog-borok, majd minden kategóriában díjazottak lettek. Boldog József esetében is meg kell említeni a család kiemelkedő szerepét, hiszen felesége és Tamás fia is együtt dolgoznak vele.

– A Pro vino-díjat a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége 1994-ben alapította. Egyszer egy évben adományozzák olyan kivételes személyeknek, akik a felterjesztő borrendek megítélése szerint legtöbbet tettek a magyar borért, szőlő- és bortermelésért, borkultúráért, amelynek ars poeticája megegyezik a borrendek céljaival. A díj odaítéléséről tehát a borrendek javaslatai alapján az országos szövetség elnöksége dönt. Az adonyi Orbán-nap ünnepélyes keretei között, Kovács Béla alelnök a Pro vino Hungarico díjat Májer Bélának adta át – tájékoztatta lapunkat Schmidt Attila, az adonyi Szent Orbán Borrend nagymestere.