Az eredeti tervek szerint a Városháza téren harsogott volna a zenekar, ám az időjárás keresztülhúzta a szervezők számításait. Így aztán az arra sétáló városlakók helyett csak azok az iskolások élvezhették a cseppet sem mindennapi koncertet, akiket elhoztak tanáraik a rendezvényre. Nagy kár, ugyanis kivételes élményről maradt le, aki nem volt ott szerdán délelőtt a házasságkötő teremben. Messze nem azt a programot nyújtotta ugyanis a fúvószenekar, amire egy katonazenekartól számíthatunk, slágerek és népdalfeldolgozások, filmzenék színesítették a repertoárt.

Nem először hallhattuk a tatai egyenruhás muzsikusokat Dunaújvárosban, ugyanis a járvány ideje alatt ők teljesítettek szolgálatot a Szent Pantaleon Kórházban, segítve a mindennapi munkát, és először 2020. december 7-én, lepték meg néhány kedves dallal az egészségügyi intézmény dolgozóit és betegeit, majd karácsony előtt, december 22-én kedveskedtek azzal, hogy egy zenei összeállítást tettek a kórház képzeletbeli fája alá, először az intézmény udvarán, hogy a betegek is hallhassák, majd később az aulában is. Mielőtt máshová vezényelték őket, tettek ígéretet arra, hogy egyszer visszatérnek a városba, immár díszegyenruhában. Most érkezett el ennek az ideje.

A jelenlévőket Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója köszöntötte, majd Balázs Attila őrnagy, a zenekar vezetője vette át a szót, elmondva, az a két és fél hónap, amit itt töltöttek, életük egyik legmeghatározóbb szakasza volt. Már elöljáróban elmondta, hogy olyan műsort állítottak össze, amelyben minden korosztály megtalálja a kedvére valót. Megtartotta ígéretét. Mit is várhatna az ember egy katonazenekartól, ha nem katonazenét? Indításként Egressy Béni, a Szózat zeneszerzőjének Klapka György tábornok tiszteletére írt, Komáromi indulóként is ismert művét játszották el. Már az első hangok után tudható volt, hogy valóban különleges élményt nyújt majd a következő egy óra, olyan tisztán, pontosan, kellő dinamikával és pontozással szólalt meg a zenekar. Még ezt az alapvetően díszszemléken népszerű darabot is sikerült közérthetően előadni, élvezetessé tenni. A folytatásban is induló szólt, mégpedig az, ami a bécsi újévi koncerten egészen biztosan megszólal. Ezzel a darabbal tette örökéletűvé Joseph Wenzel Radetzky cseh gróf, osztrák császári-királyi tábornagy nevét az osztrák zeneszerző, Johann Strauss.

A zenekar jellegzetessége, hogy nagy hangsúlyt fektet a magyar népdalkincs, népdalkultúra megőrzésére, ami a katonazenekarok között kivételessé teszi. Minden műsorukba beillesztenek Balázs Attila feldolgozásában egy népdalcsokrot. Már túl van 60-70 népdal feldolgozásán. A legkisebbek így örülhettek Az árgyélus kismadárnak, a Kősziklán felfutó csokros liliomszálnak, vagy az Én elmentem a vásárba, Hej, Jancsika, Jancsika! kezdetű népdalok 2015-ben készült fúvószenekari feldolgozásának.

Már a nagyobbakat célozták meg azzal a zenés blokkal, amelyben az Oscar-, Grammy- és kétszeres Golden Globe-díjas olasz zeneszerző, Ennio Morricone munkásságából válogattak darabokat, olyanokat, mint a Volt egyszer egy vadnyugat, vagy Az aljas nyolcas. Ugyancsak a felnőttekhez szólt az a sláger-összeállítás, amelyet a svéd sikercsapat, az ABBA komoly karriert befutott dalaiból válogattak Waterlooval, Dancing Queennel, Fernandóval és hasonlókkal. Természetesen, ha fúvósokról van szó, nem maradhat el a funky blokk sem. Náluk ez Bruno Mars Uptown Funk című slágerével érkezett el. Nem maradtak ki a rock-korszak hazai sikerei sem, az eredetihez szokott fülnek ugyan kissé furcsán szólalt meg a Skorpió Azt beszéli már az egész város című slágere, de el kell ismerni, remek feldolgozás született, még a kiskamaszok lába is megindult közben, hallva, hogy újra dübörög a banda.

A kicsikre is gondoltak, egy egész blokkot szenteltek a mesezenéknek. Olyanoknak, mint a Trombi és a tűzmanó, A nagy ho-ho-horgász, a Süsü a sárkány, a Magyar népmesék, a Mézga család, és a dr. Bubó jellegzetes dallamai. Ráadásként még elhangzott Máté Péter nagysikerű slágerének, a Zene nélkül mit érek én? című dalnak a fúvószenekari verziója is.

A koncert a Fejezetek a 175 éves Magyar Honvédség történetéből – Magyar katonák a nemzetközi békefenntartásban és a NATO-tagságunk című kiállításra kívánta felhívni a figyelmet, amely május 18-án 13.30-kor nyílik az Intercisa Múzeumban. A kiállítást megnyitja: dr. Karsai Béla, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete elnöke.