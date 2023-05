Első hallásra csupa veszedelmes dologról beszélünk. A növényvédelemről, amit praktikusan összekapcsol a szomszédok közti csaták elkerülésének ajánlásával. Az egymásközti megállapodások hasznosságáról. A gyomirtás meggondolásáról. Nem mellékesen a méregdrága és csúcsteljesítményű permetező masinák kiskertekből való mellőzéséről. Bár növénydoktor, de folyamatosan int az egészségünk megőrzésére és a pénztárcánk „védelmére” is.

Komáromi Lilla

Fotó: Balogh Tamás

A növényorvosi címet, pláne a foglalkozást nem kevesen, először egy igazi úri huncutságnak gondoltuk – vetettük fel. – Mivel eléggé fenyegető komolysággal tudok kiállni és elmondani, hogy ez a foglalkozásom, komolyan vesznek az emberek. Ezt a munkát is nagy felelősséggel, felkészültséggel és igazi hivatásszerűen szabad csak elvégezni – mondta a növénydoktor.

Ez a bizalom szakmája – kérdeztük. – Teljes mértékben az, amit nagyon könnyen elveszíthetünk, ha a különböző növényvédelmi tevékenység során nem megfelelően járunk el, hiszen mérgek vannak a kezünkben. Hasonlóan az, mint az orvosoké és a gyógyszerészeké, akik hozzánk hasonlóan olyan szintetikus anyagokkal, gyógynövényekkel dolgoznak, amiket ha nem a megfelelő arányban és kezekkel használunk, akkor mérgezéseket okozhatunk velük – jött a válasz.

Fotó: Balogh Tamás

Elrontottuk a világunkat? – vontunk suta következtetést, mire ezt a választ kaptuk. – Ha a világ nem arra törekedne, hogy ha a szomszédnak ennyi termett, akkor nekem dupla annyira van szükségem, akkor a biogazdálkodást is lehetne valamelyest csinálni. Tökéletesen persze nem, hiszen azzal nem tudunk akkora terméspotenciált elérni, mint az intenzív növényvédelemmel és gazdálkodással. Mindaddig, amíg nekünk a tíztonnás gabona és a húsztonnás kukoricatermés kell, addig nem tudunk visszatérni egy egészséges életmódhoz.

A permetezés veszedelmes dolog is lehet

Az előadásodban hallottak szerint, nekem például a szomszédomban, Jánosban, aki egy nagy kópé és olyan új permetezőgépet vásárolt, ami fölvisz a fa tetejére. Erre azt mondod, hogy meneküljek? – Menekülj! – jött a válasz, majd hozzátette: – Azért, mert ez nem csak a fa tetejére viszi föl a növényvédő szereket, hanem az udvarodba is. Mivel a légáramlat a saját kedve szerint viszi tovább oda is, ahová nagyon nem kellene. Ha jóember a szomszédod, akkor eladja a gépet, vagy csak a település külterületében, a zártkertjében használja. Nem hagytuk annyiban, így folytattuk: Pont azért veszünk olyan nagy gépet, hogy fölvigyen a fa tetejére, mert ott is lesznek majd virágok! Ez a felvetésünk sem maradt válasz nélkül: - Igen ám, de a cseresznyelégy a fa alatti talajból kel ki. Ezért, ha a fa lombkoronájának alsó rétegébe nagyon sok sárga lapokat akaszt ki, a legyek nem jutnak följebb, a probléma, permetezés nélkül is megoldódik.

Csak a magunkét permetezzük, a szomszédét ne!

Fotó: Balogh Tamás

A drónos permetezések

– A motoros is ugyanez, csak más porlasztással. Ezeknél az eszközöknél nagyon finom szemcsék képződnek. Képzeled el a szárazságban a magad mögötti porfelhőt! Az bizony akár több kilométerre is elszáll. A permetezőszerekkel is ez történik, amikor például egy anyag a szándékunk ellenére is azon a módon eljut egy óvoda, vagy iskola, vagy egy magánház udvarába, ahol lerakódik a gyermekek homokozójába – mondta a növénydoktor. Hozzátette: – Enyhe szélben se permetezzünk, mert bármikor jöhet egy erősebb fuvallat, ami messze viszi a szereket, mert nem tudsz annyira pontosan célozni, mint ahogy szeretnél. Huszonöt fok fölött semmiképpen se álljunk neki, mert nem lesz hatékony, ugyanis elpárolog, vagy megperzseli a növényeket. A méhekre is vigyázni kell, hiszen a folyadék cseppecskék rájuk is szállnak. Azokat, mint egy kis gömböcskét kell elképzelni, ami bármilyen hihetetlen, nagyítóként fölerősíti a napsugarakat és az megégeti őket. Ugyanúgy a növény leveleit is. Tíz fok alatt se permetezzél, mert abban a hőmérséklettartományban pedig nem működnek a növényvédő szerek. Ugyanis a növényekben levannak lassulva az életfolyamatok és a szerek nem tudnak a sejtjeikbe eljutni. Ezen a hőmérsékleten a gombabetegségek nem működnek és a célbevett rovarok nagytöbbsége sem indul az útjára. Tehát permetezni ugyan lehet, de minek, csak az ablakon kidobott pénz lesz belőle. Állott vízbe keverjük a permetszereket. Annak kisebb a keménysége a normálnál és jobban feltud oldódni, hatékonyabb lesz a védekezésünk.

Fotó: Balogh Tamás

Figyelmeztessük a szomszédot, használjunk védőruhát!

– Az előző napon tegyük meg, hogy feltudjon készülni az akaratlanul átszálló permetezőszerekre. Például letakarhassa a közelben lévő eperágyást, mert a rászálló vegyszerek akár több év múlva fejtik ki a káros hatásaikat. Amennyiből ezt évről-évre helytelenül megteszitek, abból komoly panaszaid is lehetnek. Kivizsgálnak és megállapítják, hogy rossz a májfunkciód és meglepődsz, mert nem is alkoholizálsz. Csak rendszeresen fogyasztottad a permetezett gyümölcsödet – érkezett a hasznos és fontos tanács. Kiegészítve ezzel: – Amennyiben nem megfelelő minőségű az öltözéked, például valamilyen textil, az átengedi a permetszert, ami aztán fölszívódik a bőrödön keresztül, és az a véráramon keresztül minden sejtedig el fog jutni… Nélkülözhetetlenen az arra való ruházat, lábbeli, kesztyű, maszk és védőszemüveg. Egyik sem hagyható ki. Ne gondolj arra, hogy marslakónak öltözöl, csak vigyázol az egészségedre. Hasonló okból olvasd el és kövesd a használati utasításokat! A kiskerteseknek is tanulni kell a gazdálkodást, ami hasznos és szükséges, de az információkat ne a bulvársajtóból szerezzük be, hanem a szakirodalomból. És, ha gondja támad valakinek, keresse föl a növényorvosi szolgálatot, akik segíteni fognak a felmerült kérdések megválaszolásában – zárta gondolatait Komáromi Lilla.