A matekfesztivált öt éve álmodta meg az iskola, a sikere pedig azóta is töretlen. Lászlóné Durecz Andrea, a Móricz iskola pedagógusa és a program ötletgazdája elmondta, a mini fesztivállal a Rubik-kocka játékot szeretnék népszerűsíteni, illetve olyan egyéb logikai játékokat, mint a Tangram, vagy a malomjáték. Mivel ezek társasjátékként is játszhatók, így közösségépítő, szórakoztató, és még a csapatszellemet is erősíti.

„A cél az, hogy ne menjenek feledésbe ezek a játékok, hiszen a gyermekek számára ez egy remek időtöltés, másrészről pedig még a gondolkodást is fejleszti” – mondta a rendezvény szervezője. Az eseményre az iskola minden tanulóját szeretettel várták, kicsiket és nagyokat egyaránt. A bűvös kocka kirakásánál segítségül két kategóriában indulhattak a versenyzők: a teljes kocka, valamint kocka egy oldalának kirakása. A két kategóriára a diákok külön-külön nevezhettek, a játék pedig időre ment. A megmérettetésre hatodik osztályosig jelentkeztek a gyerekek, akik egytől egyig roppant gyorsan forgatták a kocka színes sorait a megfelelő helyükre.