Dég Május 19-én a gyönyörű településen elhelyezkedő, a közelmúltban felújított dégi Festetics- kastély adott otthont a Vármegyenapnak.

A Fejér Vármegyei Közgyűlés ünnepi ülésén, az önkormányzat kitüntető díjainak átadásárai is sor került. Dr. Molnár Krisztián a közgyűlés elnöke a kitüntetettek között két dunaújvárosi hölgynek is elismerést adott át. Így dr. Palaczki Aranka Ritát, a Szent Pantaleon Kórház hematológus főorvosát és Németh Lászlónét a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának vezetőjét is kitüntetéssel ismerték el.

Délután a Fejér Termék, valamint a Vármegye Bora díjakat is átadták. Részletek később a duol.hu-n.