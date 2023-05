Történelmünk sötét és szégyenletes foltja a mai napig ott él a családok, az emberek emlékezetében – kitörölhetetlenül! De nem csak Magyarország, hanem egész Európa megszenvedte a kollektív bűnösség intézményét – hallhattuk a május 26-ai megemlékezésen, melyet a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezett. Molnárné Troppert Mária a Német Önkormányzat vezetője beszédében kiemelte, hogy a mai napig is nehezen lehet beszélni az egykori eseményekről. Sokáig pedig egyenesen tiltott volt.

A kitelepítés, ahogy hivatalosan nevezték, valójában a magyarországi svábok megaláztatását, vagyonuknak elkobzását, a családok elűzését jelentette. Az Európai Unióban van, ahol a még ma sem hajlandóak a jogrendből a Beneš-dekrétumokat kivenni, amely kimondta, hogy a magyarok és a németek háborús bűnösök és ezt kiterjesztette az egyszerű népekre is. Ezek a máig élő dekrétumok összeegyeztethetetlenek az uniós alaptörvényekkel – mondta felvezetőjében Molnárné Troppert Mária, majd a német nép háború alatti kálváriáját mutatta be szélesebb kitekintésben. Szó esett a háború utáni etnikai tisztogatásokról, melyben közel hárommillió ember esett áldozatul. Említést kapott a lengyel, a csehszlovák és más nemzetek által elszenvedett kitelepítési akciók, valamint bővebben a magyar kitelepítési események. Utóbbi történésekre a helyi viszonylatban is információt kaphattunk. Hercegfalváról 1300 embernek kellett elhagynia az otthonát. Szörnyű körülmények között tíz családot és ingóságaikat zsúfolták be egy vagonba és két napig várakoztatták a szerelvényt a vasútállomáson. A falubeliek segítségével jutottak például ivóvízhez is. Az akkori történésekről nagyon sokáig nem lehetett beszélni és ma is csak nehezen kapnak választ a történelemkutatók bármelyik országhoz fordulnak ez ügyben. Ezért is fontos beszélni róla, hogy unokáink is megismerhessék a kitelepítettek hiteles történetét –hallhattuk többek között az ünnepi beszédben. A rendezvény a plébánia falánál elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával és a régi események felelevenítésével, beszélgetéssel zárult a könyvtárban. Tervben volt még egy fennmaradt vallatópince megtekintése, de a tulajdonos távolléte miatt ez most elmaradt.

A koszorúzáson közreműködött a Mezőfalvi Nőikar és a Petőfi Sándor Általános Iskola két tanulója Kovács Dóra és Gergelyi Lara. A szentmisét magyarul és németül mondta Kristofory Valter katolikus plébános.