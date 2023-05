A biztonsági öv használati arányának felmérése – az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottság megbízásából – a közelmúltban fejeződött be, és az adatok alapján a helyzet aggasztó. Magyarországon az övhasználati hajlandóság aránya jelentősen elmarad a legfejlettebb közúti közlekedésbiztonsággal rendelkező európai országokban tapasztalható állapotoktól. A felmérésből kiderült, a hajlandóság az elmúlt években nem javult, az első ülésen ülők 88, a hátsó utasoknak csak 57 százaléka használja a biztonsági övet, ezen felül további negatív jelenség, hogy a gyermekek közül tízből átlagosan négy megfelelő védelem nélkül vesz részt a közlekedésben. A biztonsági öv – egy balesetben játszott – életmentő szerepét számtalan tanulmány és a statisztikák is igazolják. Egy ütközés esetében a biztonsági övet használók túlélési esélye nagyságrenddel magasabb az öv becsatolását mellőző közlekedőkhöz képest. Ezen túl a sérülések súlyossága is alacsonyabb, sőt egyes esetekben ez akár el is kerülhető.

A kampányban a Dunaújvárosi Baleset-megelőzési Bizottság is részt vesz, és próbáltak, próbálnak helyben olyan ismert, példaképként állítható embereket felkérni a közreműködésre, akik ezt azt üzenetet hitelesen közvetíthetik a lakosság felé. Németh Miklós alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője kiemelte, azért fontos, hogy minél több közlekedő kösse be magát, mert a baleset bekövetkezésére ugyan nem, de annak kihatására óriási jelentősége van a biztonsági öv használatának, akár komoly sérüléstől, esetleg a halálos kimeneteltől is megmenti az illetőt.

Németh Miklós

Fotó: LI

- Arra gondoltunk, hogy a DKKA sportolói is segíthetnék ezt a kampányt, amire elsőre igent mondtak. Így a hazai mérkőzéseik elején, illetve a félidőben is lejátszották azt a kisfilmet, amit az ORFK-s kollégák készítettek a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának munkatársai, valamint a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Baleset-megelőzési Bizottság ötlete alapján. A kisfilm egy edzéssel kezdődik, aztán a lányok a csapatbuszra szállva, mivel az ülések rendelkeznek vele, mindenki becsatolja a biztonsági övét. Egyébként úgy érzem, hogy a fiatalok körében valahol ciki használni, de azt kell, hogy megértse mindenki, ez az életét mentheti meg. Automatizmusnak kell lenni, hogy amikor belül a sofőr egy járműbe, ezzel kezd, és ami még nagyon fontos, erre felszólít mindenkit, aki vele utazik, mert mint látszik, utóbbiak esetében még rosszabbak az adatok – mondta Németh Miklós.

Horváth Tibor a DKKA ügyvezetője azzal kezdte, nagyon örültek a megkeresésnek, és rögtön jelezte Németh Miklósnak, mindenben támogatják őket. - Ami a forgatást illeti, nagyon élvezték a lányok, mi pedig segítettük a stábot, a végeredmény pedig azt hiszem nagyon jó lett, és a közönség fogadtatása is hasonló volt. Egyesületünkben 250 fiatal sportol, hetente a három buszunk péntektől vasárnapig állandóan úton van, számunka is nagyon fontos a biztonság kérdése. Azt gondolom, a felnőtt játékosaink olyan személyiségek, akiket szeretnek, látnak, és remélhetőleg hallgatnak rájuk, nem csak a nálunk pallérozódó fiatalok, hanem a szurkolóink, a közvélemény is. Most, hogy vége a szezonnak, a videót valamennyi fórumunkon is közzétesszük.

Horváth Tibor

Fotó: LI

Ami pedig a jövőbeni terveket illeti, a DKKA utánpótlás játékosai közül nagyon sokan közlekednek kerékpárral, ezért a következő figyelemfelhívó kampány a szabályos biciklizésről, annak felelősségteljes használatáról szólna, ami szintén nagyon sok embert érint.