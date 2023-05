Az idősebb generáció tagjai sokszor feltételezik ifjabb kollégáikról, hogy hiányzik belőlük a munka iránti elkötelezettség és a dolgozni akarás. Ez azonban sokszor hamis vélekedés. Az igazság egész egyszerűen nem mást, minthogy a fiatal munkavállalók igényei mások, mint elődjeiké. A felgyorsult, folyamatosan változó, gyakran kiszámíthatatlan világban felnőtt munkaerőnek ugyanis nehéz egy bizonyos munkahelyhez ragaszkodni, hacsak nincsenek meg az általuk fontosnak tartott feltételek.

Változatos feladatok, modern munkakörnyezet, barátságos közösség. Egyebek között ilyen ígéreteket olvashatunk a munkaadók állásajánlatai között. Ezek a tényezők a mai munkavállalók elsődleges preferenciái közé tartoznak, és ezt a munkáltatók is mindinkább felismerik. A zyntern.com állásportál már évek óta minden évben elindítja Nagy Pályakezdő Kutatás nevű felmérését, amely az 16-28 év közötti munkavállalók munkaerőpiaci igényeit tanulmányozza. Az űrlap kitöltésével a vizsgált korosztály tagjai preferenciáik szerint tehetnek különbséget egyes munkahelyi értékek között. A felsorolásban megtalálhatók olyan munkahelyi erényeket meghatározó összetevők is, mint a rugalmas munkaidő, az innovatív gondolkozás, illetve a munka és magánélet egyensúlya.

A portál 2022-es kutatásának eredménye alapján a munkavállaló fiatalok végül a következő tényezőket helyezték a lista élére: 1. versenyképes fizetés, 2. teljesítmény elismerése 3. fejlődési lehetőség, 4. jó csapat, hangulat, 5. stabil, megbízható vállalat, +1. támogató vezetők.

Az ifjabb nemzedék tagjainak tehát rendkívül fontos, hogy egy biztos lábakon álló, jó vezetőség alatt működő, remek csapattal rendelkező cégnél dolgozzanak, ahol megbecsülik munkájukat, és ez még a fizetésükön is látszik. Kevésbé tartják fontosnak viszont a munkahely nemzetközi hátterét és közelségét, sőt, talán meglepő, de a home office lehetősége is az utolsók között szerepel a rangsorban.

A fiatalok általánosan tehát ezeket tartják fontosnak, azonban másokat is megkérdeztünk, mit gondolnak a témáról.

Ön szerint milyen értékeket tartanak fontosnak a fiatalok a munkahelyen?

Fotó: LI

Paroczainé Kempf Andrea szerint a fizetés mértéke mindenképpen meghatározó, azonban a mai generáció számára lényeges a felettes-alkalmazott viszony és a munka szeretete. Jó kapcsolat esetén ugyanis a feladatmegoldás is gördülékenyebben megy, a megértő, elfogadó környezet motiválja a munkavállalót, ha pedig a fiatal azt csinálja, amit szeret, biztosan hosszú távra tervezhetnek vele.

Fotó: LI

Kalkóné Horváth Marianna: – A mai fiatalok olyan munkahelyet választanak, ahol sikereket érhetnek el. Úgy gondolom, hogy a mostani generáció célorientált, és azt a környezetet keresi, ahol ezeket a célokat meg is valósíthatja. Emellett az erős munkahelyi kollektíva sem elhanyagolható tényező, főleg ezeket kereshetik az ifjú munkavállalók.

Fotó: LI

Horváth Attila: – Úgy gondolom, hogy a fiatalok preferenciái attól függenek, milyen szférában helyezkednek el, ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy az új generáció nagyon fontosnak tartja a fejlődési lehetőséget. A jó munkaközösség is lényeges tényező lehet számukra, ez azonban szerintem mindig is elengedhetetlen volt, és ezután is fontos marad majd.