Aztán jöhetett a személyes sztorizgatás: bár komoly értékrendet és magas szintű tudás képvisel a most 82 esztendős atya, vidámságával és humorával mindig feldobta az egyébként sem unalmas élettörténetét. 1956-nál indult az emlékek felelevenítése, ekkor 15 éves volt az atya. Miután leverték a forradalmat, az édesanyja mondta neki, hogy keresse fel a bátyját Amerikában, aki akkor már ciszterci szerzetes volt. Idővel Bernát atya is belépett a rend tagjai közé, közben persze képezte magát, például öt éven keresztül írta disszertációját latinul Rómában. Az atya egyébként hat nyelven beszél, kutatómunkát végzett Portugáliában is. 1968-ban visszament Amerikába, Dallasban telepedett le. Itt a ciszterci rend szerzeteseivel létrehoztak egy fiúiskolát, amely egy igen nívós és elismert középiskolává vált, az itt végzett tanulók mindegyike komoly egyetemre kerülhetett be. Latint, franciát, történelmet tanított az atya, később az iskola igazgatója lett, több, mint másfél évtizeden keresztül irányította az oktató-nevelő munkát. Ez a feladatkör sok stresszel járt, így miután átadta a vezetői stafétabotot, észrevette magán, hogy egy kicsit hízni kezdett. Ez sarkallta arra 55 éves korában, hogy elkezdjen futni. Őszintén mesélt arról, hogy az első tíz méteres távja után miként tűzött ki újabb és újabb célokat maga elé, és hogyan érte el két év alatt a 32 maratoni, valamint a 7 ultramaratoni versenyét. 2021-ben Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott, a magas színvonalú magyar ciszterci oktatás Amerikában való meghonosításáért (az atya volt a kezdeményezője a magyar-amerikai cserediákprogramnak is).

Bernát atya ma már itthon szolgál a zirci apátságon, és előadásokkal, lelki gyakorlatokkal is segíti a rend iskoláit. Örömmel tett eleget egy másnapi programra szóló meghívásnak: az atya a Vasvári Pál Általános Iskola felső évfolyamos diákjaihoz látogatott, és az 1956-os forradalomkor megélt személyes élményeit mesélte el a fiataloknak, no és sportiskola lévén, a maratoni futás sem maradhatott ki.