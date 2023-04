A díjak átadása és a pohárköszöntő után elkezdődhetett a döntéshozatal. Az első napirendi pontnál elsőként Lőrinczi Konrád, a kettes számú választókörzet fideszes képviselője kért szót. Elmondta, hogy a korábban a lakók által kért problémák megoldása, melyet behozott a közgyűlés elé, nem valósultak meg, a körzetbejárás is elmaradt. Balesetveszélyes csatornafedelek korábban kért javítása sem történt meg s a beígért kórház körüli bejárás is elmaradt. A képviselő nemértését fejezte ki, megkérdezte, hogy ezek miért maradtak el.

A „három királyok”

Válaszul először Szabó Zsolt – korábban LMP-s, majd PM-es, jelenleg - DK-s képviselő és alpolgármester pedig arról mesélt, hogy az ő körzetében több kérés és probléma szépen megoldódott. Mezei Zsolt alpolgármester szerint a körzeti képviselő oldja meg saját hatáskörben a lakók által felvetett problémákat, nem kell azokhoz feltétlenül körzetbejárás és nem a közgyűlés elé kell citálni ezeket a problémákat, hanem a városüzemeltetéshez kell fordulni direktbe. Lőrinczi Konrád pedig úgy vélte, a közgyűlés az a fórum, ahol a lakók érdekeit a leghatásosabban lehet képviselni. Pintér Tamás tette fel az i-re a pontot ezzel a hozzászólásával:

ezennel szeretnék odafordulni a 2-es számú választókörzet lakóihoz. Látható módon képviselő úr nem tud eljárni semmilyen ügyben, ezért közvetlenül kérem önöket, hogy forduljanak Mezei Zsolt alpolgármester úrhoz városüzemeltetési problémájukkal kapcsolatban

Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy ha valaki úgy véli, hogy a polgármester nem tud eljárni semmilyen ügyben, akkor kihez kell fordulnia?

Iskolafogászat – fogorvos, aki képviselő

Három napirend is foglalkozott a személytaxi szolgáltatás kérdésével. Egyfelől a Kormányhivatal törvényességi felhívást emelt a korábbi témában alkotott önkormányzati rendelettel kapcsolatban. Ezt a rendeletet a közgyűlés hatályon kívül is helyezte és megalkotott egy újat. Ennek értelmében a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági ár szerint meghatározott díjtételei a következők: alapdíj: 1500 forint, távolsággal arányos egységdíj 390 forint/kilométer, az idővel arányos egységdíj pedig 100 forint percenként.

A képviselők elfogadták a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogorvosi szolgálat 2021. és 2022. évi működéséről szóló beszámolót. A közgyűlés jóváhagyása szükséges a 12. és 17. számú fogászati alapellátási körzetekbe fogászati eszköz beszerzéséhez. A 12. számú fogászati körzet felnőtt-, gyermek- és iskolafogászati területi ellátását dr. Székely Károly fogorvos látja el, aki önkormányzati képviselőként tagja a Rajta Újváros frakciójának. Őt érintettség okán kizárták a szavazásból a közgyűlésen, de a javaslatot szentesítette a testület.

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

Négy és fél millió Barta Endre rendezvényeire

Az önkormányzat augusztus 20-án nagyszabású szabadtéri ünnepséget kíván rendezni a Szalki-szigeten. Ennek lebonyolításához árajánlatokat kért be különböző gazdasági szervezetektől. Egy sem küldött be ajánlatot, így a beszerzési eljárás eredménytelen lett. Így a testület ezt az egészet elengedte és nettó 15 millió forintos szponzorációs szerződéssel megbízta az ünnepnapi programok szervezésével és lebonyolításával az Euroshow Kft.-t. Barta Endre választókörzetében az idei évben 4,5 millió forintért szerveznének különböző programokat. Ehhez forrásátcsoportosítás szükséges a költségvetésben, melyet a közgyűlés meg is szavazott.

Képviselői indítvány - esetlegességre

Szabó Zsolt nyújtott be egyéni képviselői indítványt, mely arról szólt, hogy a gumiabroncsgyár mellett a jövőben esetlegesen létesülő szerinte környezetszennyező beruházás ne valósulhasson meg. A képviselőtársai támogatták ebben.

Pintét Tamás bejelentette, hogy jövő héten szerdán rendkívüli közgyűlést tartanak, hogy döntsenek az önkormányzat kizárólagos tulajdonban álló köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingatlanok és ingóságok egyházi fenntartók részére történő ingyenes tulajdonba adásáról.