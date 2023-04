Ez történt a vádirat alapján

Mint azt részletezték, a vádirati tényállás szerint a nő 2022. nyár elején fogadta be a kutyát, melyet élettársával közösen tartottak. Miután az élettársával való kapcsolata megszakadt, a kutya a férfinél maradt, aki azonban 2022 augusztusában kórházba került, ezért megkérte a nőt arra, hogy a továbbiakban ő gondoskodjon az állatról. A vádlott az életkörülményei miatt nem tudott a kutyáról gondoskodni, ezért azt egy állatmenhelyre vitte, ahol azonban közölték vele, hogy a kutya befogadására nincs lehetőségük. A vádlott ekkor a kutyát az állatotthon mögötti füves területen hagyta hátra úgy, hogy egy vasrúdhoz kötötte pórázát, de sem élelmet, sem vizet nem biztosított számára, holott a délutáni órákban legalább 30 Cº-os meleg volt. A kutyát később egy szolgálaton kívüli rendőr találta meg, bevitte az állatmenhelyre, ahol az állat végül elhelyezésre került.

A vádlott a bűncselekmény elkövetését elismerte, megbánta, az ügyészség így arra tett indítványt, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével döntsön a felelősségéről. A bíróság egyetértett az ügyészi indítvánnyal, így a nővel szemben állatkínzás vétsége miatt pénzbüntetést szabott ki. A büntetővégzés jogerős.

Nem volt fellebbezés

Az ügyben további tájékoztatásért fordultunk a vármegyei ügyészséghez. Dr. Gácser Zsuzsanna Ágnes ügyész, helyettes sajtószóvivő kérdésünkre elmondta, egy Székesfehérvár környékén történt esetről van. Mivel egyértelműek voltak a bizonyítékok, és a vádlott is beismerte felelősségét, minden rendelkezésre állt ahhoz, hogy tárgyalás mellőzésével ítéletet hozzon a bíróság. A büntetővégzést megkapja a vádlott és az ügyészség is, ezután ha egyikük sem él jogorvoslattal, akkor jogerőssé válik, mint ahogy ebben az esetben is (ha nem fogadják el az ítéletet, akkor tárgyalás következik). Jelen esetben mindkét fél elfogadta a kiszabott 60 ezer forintos pénzbüntetést.

Mérlegelni a cselekmény tárgyi súlyát

Elvakult állatbarátként igen megdöbbentőnek tartottuk az ítéletet. Mint azt Dr. Gácser Zsuzsanna Ágnes vázolta, a bíróság minden esetben értékeli az adott cselekmény tárgyi súlyát, és ehhez mérten hoz ítéletet. Az állatkínzás súlyos fogalomnak számít, ám különböző elkövetési fokozata van. Jelen esetben a bíróság azt is mérlegelte többek között, hogy bár elhagyta, kitette az állatot, de előtte megpróbálta beadni a menhelyre, illetve olyan helyre kötötte ki, amely nem teljesen elhagyatott (a menhely közelébe), vagyis oda, ahol valaki biztosan észreveheti.