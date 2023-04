Hamarosan kacsasziget várja a szárnyasokat és a napozni vágyó teknősöket a Millenniumi parknál lévő tóban. A kisváros központjában lévő park kedvelt pihenőhelye nem csak az ott élőknek, de szívesen járnak oda a környékbeli településeken lakók is pihenni, kikapcsolódni. Lehetőség van bőven: gyermekjátszótér, szabadtéri színpad, felnőtteknek sportpark, sétaösvények mellett az ősz óta madáretetők és itatók, hozzá tartozóan információs táblák is látványosságnak számítanak. Rácalmás ugyanis „Madárbarát település” lett a múlt évben, az odúk is ennek a programnak a részei.

Idén tavasszal készült el a tavon, a szökőkúttól nem messze látható remek kis fa szerkezet, amelyet kacsavárnak neveztek el, és egy helyi vállalkozó különleges alkotása. Ez nem része, hanem mondhatjuk azt, hogy pazar kiegészítése a „Madárbarát település” programnak. Annál is inkább, mert most újabb elemekkel bővül ez a létesítmény. Hatalmas termésköveket vontattak be a partról a vízben lévő kacsavárhoz, ezekből a kövekből különleges szigetet alakítanak ki a vár köré, amely megfelelő szélességben körülöleli majd az építményt. Ezen a szigeten tollászkodhatnak, pihenhetnek a szárnyasok, vagy alkalomadtán oda mászhatnak ki napozni a tóban élő teknősök. A partról távcsővel akár alaposabban is megfigyelhetjük ezeket az állatokat a tó partjáról.

Az önkormányzat vezetői most alakíttatják ki ezt a kacsavár környéki szigetet, amelyre – illetve a sziget köré is – vízinövényeket szeretnének telepíteni. Arra kérnek mindenkit, aki teheti, ajánljon fel sárga tavirózsát, vagy bármilyen vízi növényt, például olyat, ami nagyon elburjánzott otthon a kerti tóban. Örömmel várják a felajánlásokat a polgármesteri hivatalban, ahol keressék Szabóné Grabecz Andreát.