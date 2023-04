Az eseményről a szövetség honlapján részletesen is beszámoltak. Ebből kiderül, hogy Cseh István, a vármegyei szövetség elnöke szerint az előző esztendő kiemelkedőnek számított szervezetük életében, amelynek során elsősorban a kistelepülések biztonsága került előtérbe. Néhány statisztikai adatot is vázoltak, többek között azt, hogy tavaly a vármegye 104 egyesületében 4017 polgárőr 770.699 szolgálati órát teljesített. 59 polgárőrük összesen 8448 órányi határvédelmi szolgálatot teljesített, ezzel is segítve az illegális migráció visszaszorítását. Az egy polgárőrre jutó szolgálati óraszám 192 óra volt. A Magyar Falu 100 Program megvalósulása során 5 egyesület alakult újjá.

OPSZ elnöki dicséretben részesült Horváth István

Fotó: Csató József / OPSZ

Számos elismerést is átadtak a kiemelkedő munkát végző polgárőröknek, köztük több helyi és környékbeli személynek. Mint azt a díjazottak listájából megtudhattuk, OPSZ elnöki dicséretben részesült Horváth István, a Perkátai Polgárőrség elnöke. A Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatát kapta Csere Kinga Izméne, a Perkátai Polgárőrség tagja. Szent László Plakettet vehetett át Hegedüs László, a Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség elnöke; Varga Sándor, a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség elnöke; Telek Attila, az Előszállási Polgárőrség elnöke. Az Év polgárőre címmel méltatták Kovács József, a rácalmási Szent György Polgárőr Egyesület tagjának munkáját, illetve tárgyjutalomban részesült Sóki László, a Mezőfalvi Polgárőrség elnöke.