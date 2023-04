Tíz tagóvoda lelkes kis csapata érkezett a versenyre április 24-én kilenc órára, hogy részt vegyenek a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság és a biztonságos közlekedésért létrehozott vármegyei és városi szervezetek közös eseményén. A gyerekek vetélkedőn vettek részt, hogy megismerkedjenek a rendőrséggel, ismeretet szerezhessenek a bűnmegelőzés és a közlekedésbiztonság témáival játékosan, a saját nyelvükre lefordítva.

Az eseményen részt vett házigazdaként Lászlóné Kenyeres Krisztina, a DUE oktatási igazgatója, Halász Attila a vármegyei rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjának vezetője és Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a város közrendvédelmi bizottságának elnöke. A pindur pandúrokat Budavári Árpád rendőr ezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője köszöntötte. Mint elmondta rendőrként és apaként is tudja, milyen fontos a biztonságos közlekedésre történő nevelés. Hiszen hamarosan a részt vevő gyerekek önállóan is közlekedni fognak, és ők formálják majd a közlekedési morált is. Végezetül a kicsiknek jó tanulást és vidám vetélkedést kívánt. Ezt követően Németh Miklós rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője ismertette a délelőtt programját.

A komoly verseny előtt azonban Illés István zenés kedvcsináló műsorával segítette a gyerekek ráhangolódását. A humorista-művész, aki, Ayala néven vált ismertté, nyugalmazott rendőr is egyben, aki maga is baleset-megelőzéssel foglalkozott a közlekedésrendészeten. Az előadást követően bemelegítés következett, ahol a feladatokat egy robot mutatta be, amelyet a gyerekek nagy örömmel követtek.

A vetélkedő során több állomáson kellett bizonyítaniuk a gyerekeknek ügyességüket és tudásukat. Ilyen állomás volt a gokartos, gyalogos ügyességi pálya (részegszemüvegben is, puzzle kirakása, DBB kirakó, táblafelismerő verseny, rendőri karjelzések bemutatása, felismerése), és még a tűzoltóság is adott feladatot a gyerkőcöknek. A délelőtti óvodás megmérettetést az általános iskolások vetélkedője követte. A próbatételek végén senki nem távozott üres kézzel, minden résztvevő ajándékot kapott.