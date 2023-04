A perkátai Győry-kastély patinás épületében tartotta eredményhirdetését az ország egyik legrangosabb pálinka- és párlatversenye, a Scientia Master Spirit Competition. A versenyt szervező Scientia Pálinka, Párlat és Gasztrokulturális Egyesület felhívására több mint ezer nevezés érkezett még úgy is, hogy a verseny szabályzata értelmében egy versenyző húsznál több párlatot nem indíthat a megmérettetésen, írja a borsmenta.hu.

„Sokan mondják, hogy a mi versenyeinken ülnek a legszőrszálhasogatóbb zsűritagok. Ez igaz, de komolyan is vesszük a munkánkat. Csak azért, mert egy pálinka tiszta és hibátlan, még nem feltétlenül érdemel bronzérmet. Egy bronzéremnek igenis legyen rangja” – mondta megnyitó beszédében Pavlicsek Csaba versenyigazgató, pálinka- és párlatszakértő. „Magasra állítottuk a mércét, és bátran kijelenthetem, hogy az itt elért legjobb eredmények nemzetközi szinten is kimagaslónak számítanak” – tette hozzá Fabulya Attila, a zsűri elnöke.

A versenyen 24 platina díj született, 8 nagydíjat, valamint 3 különdíjat adtak át.

A nagydíjasok névsora

A legjobb párlat: Pintér Gergely – President, Presenta, Lepotica szilva blend

A legjobb Év Gyümölcse (kajszibarack) párlat: Szász Gábor – Orange Red kajszibarack

A Spirit & Smoke kategória győztese: Papp Ferenc – Érlelt aszútörköly-aszúseprő szivar

A Blendmaster kategória győztese: Bartik Ádám és Éva – Kajszi-szilva blend

A legeredményesebb magánfőző: Pintér Gergely

A legeredményesebb hölgy magánfőző: Tóthné Varga Erzsébet

A legeredményesebb bérfőzető: Szász Gábor

A verseny abszolút győztese: Szász Gábor

A verseny abszolút győztese Szász Gábor Závodon élő építészmérnök, aki párlatait a harci Brill pálinkafőzdével készítteti el. A szülei mezőgazdasággal foglalkoznak, és a családi gazdasághoz a szántóföldi növények mellett tekintélyes méretű, nagyjából 15 hektáros gyümölcsös is tartozik. A kertben főként szilva, alma és sárgabarack terem, kajsziból legalább húszféle érik a fákon. És ahol ilyen sok a gyümölcs, ott előbb-utóbb lesz pálinka is. Szász Gábor örömét lelte a próbálkozásokban, és olyan jó visszajelzéseket kapott, hogy elvégzett egy tanfolyamot, és komolyabban elmélyült a pálinkakészítés rejtelmeiben. Párlatait rendszeresen versenyezteti, és ma már bérelt helye van az élmezőnyben.

A Scientia Master Spirit Competition 2023 legjobb párlatát Pintér Gergely készítette, aki az összesített pontok alapján a második helyen végzett az abszolút versenyben. Pintér Gergely Budapesten él, végzettsége szerint informatikus, és jelenleg tőkepiaci értékesítéssel foglalkozó vállalkozását vezeti. Pálinkát 2017 óta készít, nagykanizsai gyümölcsösében főként birs terem. Nem véletlenül, hiszen egy birspálinka kóstolása volt számára olyan meghatározó élmény, ami elindította ezen az úton. A szőlőpárlatokkal is szívesen dolgozik, de a blendelés az igazi kihívás számára. Ebben a kategóriában érte el eddig a legnagyobb sikereket, és ezen a versenyen is a President, Presenta, Lepotica szilva blendje lett a legjobb párlat.

A Scientia Master Spirit Competition azonban az idei évben nem csak a pálinkák versenye volt. Itt mérkőztek meg először a hazai ginek, és Mészáros-Komáromy Dénes, a zsűri elnöke, a Seven Hills Tokaj Gin tulajdonosa elégedett az eredménnyel. „Sok olyan ember él Magyarországon, aki nem is tudja, hogy itt készül gin, pedig már közel 90 kereskedelmi főzdénél adottak erre a lehetőségek. Persze még nem készít gint közülük mindenki, de bízom benne, hogy hamarosan ők is jelentkeznek a tételeikkel” – mondta köszöntőjében Mészáros-Komáromy Dénes. Mint megtudtuk, a versenyre 22 hazai gint neveztek, és az italokat egy héttagú zsűri bírálta, 100 pontos rendszerben. Csak azoknak a gineknek járt érem, amelyek legalább 70 pontot kaptak a zsűritől.

A ginverseny győztesei:

A legjobb New Western / New Style gin: Horizont Stout Gin

A legjobb G & T (gin gin-tonikhoz): Békési Lazy Cat Gin

A legformabontóbb címke díja: Horizont IPA Gin

2023 legjobb ginje: Békési Lazy Cat Gin

Vékony Tibor neve nem ismeretlen a pálinkások világában, hiszen nem csupán a Békési Pálinkafőzde főzőmestere, hanem pálinkamester és okleveles pálinkabíra is, aki csalhatatlan érzékkel szúrja ki a párlathibákat. Nagy ginrajongóként 2019-ben döntött úgy, hogy elkészíti az első ginjét. Az alapokkal kezdte az ismerkedést, meggyőződése, hogy a legegyszerűbbet kell tökéletesen tudni ahhoz, hogy utána a saját képünkre formálhassuk az italt. „Az ember nem is gondolná, hogy mennyi buktatója van a ginkészítésnek. Megtanultam, hogy nem szabad a fűszerek mennyiségét a párlat mennyiségével arányosan növelni, hogy a fűszereket könnyű túltolni, a virágokat könnyű túlfőzni” – mondja az ország legjobb ginjének készítője. A Békési Lazy Cat ginben tizennégyféle fűszer van, egyebek között angelika- és íriszgyökér, koriander, zöld kardamom, narancshéj, fahéj, kubebabors és rózsabors került a borókabogyó mellé. A korty telt és sima, enyhén borsos, mentás, kifejezetten frissítő.

A szervezőknek és a díjazottaknak szívből gratulálunk, és már most szólunk: jövőre is lesz Scientia Master Spirit Competition, és aki az Év Gyümölcse kategóriában szeretne indulni, szilvapálinkát főzzön!

A teljes eredménylista ITT olvasható.