A közlekedésért felelős tárca 2006-ban újraindított Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely pályázatát olyan önkormányzatok és intézmények nyerhetik el, amelyek kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy elfogadottabbá tegyék a kerékpáros közlekedést. A kerékpárosbarát munkahellyé válás számos előnnyel jár, köztük a legkiemelkedőbb talán a költséghatékonyság és környezettudatosság. Emellett azonban a biciklivel munkába járók egészségesebbek, hatékonyabb munkavégzésre képesek és a késés lehetőségét is kizárják a dugók elkerülésével. Felmérések szerint a munkahelyre kerékpárral érkezők az átlagos évi 8,7 nappal szemben csak 7,4 napot betegek, és a mozgás kedvre gyakorolt pozitív hatása miatt munkabírásuk is jobb – írja a biciklopedia.hu.

Az oktatási intézménynek az alternatív közlekedéssel kapcsolatos attitűd kialakítására irányuló lépéseit már tavaly is díjazták, idén pedig az iskola újra oklevelet szerezett, ami további fejlődésre serkenti. Horváthné Ottinger Hajnalka, az intézmény vezetője elmesélte, az iskolában az ének-zene mellett a biztonságos közlekedésre való nevelésre is nagy hangsúlyt fektetnek.

„Intézményünk apró lépésekkel halad célja felé, ami a legmagasabb kategóriájú kerékpárosbarát cím megszerzése. Korábban versenyen és pályázati úton egyaránt nyertünk kerékpárt és rollert, ezeket a saját közlekedési eszközökkel együtt az iskola területén lévő tárolókban helyezhetik el a diákok és kollégák.”

A kerékpárosbarát munkahely kialakítására az iskolában nagy az igény, hiszen nem csak a tantestületből szállnak többen kerékpárra, de a gyerekek közül is sokan érkeznek biciklivel, sőt, a diákok körében most a rollerek is népszerűek. Ahhoz azonban, hogy a kezdő kerékpárosbarát munkahely címének megszerzése után szintet lépjenek, megannyi különböző feltételnek kell megfelelniük, így az iskola habár lassan, de biztosan mozdul afelé, hogy teljes értékű kerékpárosbarát munkahely lehessen.