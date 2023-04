A Fenntarthatósági Témahéthez egyre több intézmény csatlakozik, s szervez különféle környezetvédelmi-környezettudatossági programokat a fiataloknak. Az idei sorozat április 24-28. között zajlik, négy kiemelkedő fogalom köré épülve, ezek pedig a fenntartható értékek, az energiafelhasználást, a hulladékgazdálkodás és a biodiverzitás.

Mint azt Árvai Gyöngyi, a Petőfi iskola igazgatónője lapunknak elmondta, mivel nagy sikere volt az év elején meghirdetett kihívás-teljesítő versenynek a diákok körében, ezért most a témahéthez kapcsolódóan újabb próbatételekkel készültek az osztályoknak. Összesen tíz kihívás közül kell legalább hármat teljesíteni az eredményes részvételhez. A biodiverzitáshoz kapcsolódik például a Nyuszi-stop kampány: itt képeket készíthettek a gyerekek a felelős állattartásról, felhívva a figyelmet arra, hogy egy élő nyuszi nem csupán egy húsvéti ajándék, hanem életre szóló felelősség. Az elpazarolt energia nyomában címmel egy közös esti sétát is meghirdettek, amelynek az volt a lényege, hogy sem elemes zseblámpát, sem mobiltelefont nem lehetett használni, csak mécsesekkel, lámpásokkal világíthatták meg az utat. Bár borúsabbra fordult aznapra az időjárás, így is több, mint százan, diákok és szüleik is részt vettek ezen a Duna-parti állomáshellyel is tűzdelt programnak.

A biodiverzitás jegyében kertészkedtek is a gyerekek, például gondosan beültették virágokkal a magaságyásokat az udvaron

A Föld órája kampány részeként arról küldhettek be fotót a tanulók, hogy miként töltik otthon az időt családi körben, mesterséges lámpa nélkül, gyertyafény mellett.

Hulladékgyűjtő akciók is színesítik a programot: egyrészt a már használhatatlan elemeket és mobiltelefonokat adhatják le az iskolában a fiatalok, másrészt a felesleges, de tiszta állapotban lévő ruhaneműket.

Energiaőrjárat: rendszeresen olvassák le a gáz- és villanyórákat, havonta váltják egymást az osztályok ebben a feladatkörben

Csatlakoztak a TeSzedd! elnevezésű szemétszedő akcióhoz is, amelynek során az osztályok rendbe teszik szűkebb környezetüket, illetve megtisztítják az iskola környékét az eldobált hulladéktól – ehhez a kesztyűket és a zsákokat az önkormányzat környezetvédelmi osztálya biztosította.

Az osztályok a TeSzedd! akció keretében megtisztították az iskola környezetét az eldobált hulladéktól.

Mind a tantestület, mind a diákönkormányzat tartott egy olyan gyűlést, amelyen elkészítették az iskola öko-térképét, összefoglalva benne az erősségeiket, a rendelkezésre álló és a még kiaknázatlan lehetőségeket.

Mint azt az igazgatónő kiemelte, a szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, ezért is fontos, hogy már iskolás korukban megismerjék a téma jelentőségét, és tudatosuljon bennük, hogy bizony rajtuk is sok múlik, sokat tehetnek a Föld védelméért.