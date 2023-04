A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényt 2012 tavaszán fogadta el a parlament. A törvény értelmében a nemzeti értékek megóvandók, azok azonosításában, rendszerezésében, adataik nyilvántartásba vételében és folyamatos frissítésében, gondozásában a vármegyei önkormányzatok működhetnek közre. A rendelkezés lehetőséget nyújt a vármegyei önkormányzatok számára, hogy vármegyei értéktárat, valamint vármegyei értéktár bizottságot hozzanak létre. A vármegyei értéktár a vármegye területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény, a vármegyei értéktár bizottság pedig szervezi a vármegye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését, gondoskodik a még nem azonosított, de a területén fellelhető nemzeti értékek azonosításáról, létrehozza a vármegyei értéktárat, és megküldi a hungarikum bizottságnak.

A törvény rendelkezésével összhangban és annak szándékát támogatva lelkes patrióták közreműködésével 2017-ben létrejött az Ercsi Települési Értéktár. Azzal a céllal, hogy összegyűjtse a város épített és természetes értékeit. Az értéktár megalakulása óta számos épület, szobor, kulturális örökség került be a helyi gyűjteménybe. Az értékeket óvó szervezet azon munkálkodik, hogy bemutassa Ercsi azon arcát, amire méltán büszkék lehetnek a város lakói. Hiszen ne feledjük, hogy Ercsi öt értéket ad a Fejér Vármegyei Értéktárba, az ott szereplő hatvannégyből.

A további sikeres munkálkodás érdekében a közelmúltban ülést tartott a települési értéktár bizottság. Az Eötvös József Művelődési Házban megrendezett nyílt ülésre minden érdeklődő városlakót szeretettel invitált Juhász Edina elnök, aki így számolt be az eseményről.

– A megalakulás után szerettünk volna egy komplex anyagot összeállítani. Azt gondolom, hogy ez sikerült is. Hiszen rengeteg érték vesz körbe minket. Ebben nagy segítségünkre volt Szili Istvánné Timike néni, városunk díszpolgára és helytörténésze. Ez a munka segítette több alkalommal a sikeres szereplésben az Eötvös József Általános Iskola diákjait a vármegyei Kincsesláda vetélkedő döntőjében is. Nagy érdeklődés mellett rendeztük meg a tavaszi szomszédoló, megyekorzó rendezvényt 2019-ben. Majd 2020 augusztusában az Eötvös-napok keretében több állomásos kalandtúrát szerveztünk az értéktár anyagára építve, ahol tizenhat csapat indult útnak. Máig őrzöm azokat a mondatokat, amiket egy itt született, negyvenes éveiben járó városlakó mondott akkor: „Több mint negyven éve itt élek, de a kalandtúra előtt nem jártam ezeken a helyeken.” Véleményem szerint, ebben mutatkozik meg legjobban a feladatunk. Hiszen nem elég összegyűjteni, de be is kell mutatni, élővé kell tenni. Nem elég egy lista, hanem úgy kell megmutatni, hogy az itt lakók magukénak érezzék az értékeinket. Van még munka bőven, hiszen a mostani ülésen is érkezett olyan javaslat, ami bizakodásra adhat okot, hogy bővülhet az ercsi értékek száma a vármegyei listán. Addig is igyekszünk megismertetni minden korosztállyal a város szépségeit – mondta el Juhász Edina, majd így folytatta.

– Az egyik egyetemi feladatom kapcsán közösségi projektet szerveztem olyan anyukákra fókuszálva, akik otthon vannak a kisbabáikkal. Tematikus sétákat állítottam össze, ahol baba és mama együtt van a friss levegőn, közben mesélek az értékeinkről, hiszen nem lehet elég korán kezdeni a helyi identitástudat kialakítását. Ahhoz azonban, hogy ez a program megvalósulhasson és értékeink listája is bővülhessen, több ember munkája szükséges. Szeretném megköszönni Oláh Istvánné és Kaszap Lászlóné munkáját, akik a kezdetektől az Ercsi Települési Értéktár tagjai. Ötleteik, javaslataik, tudásuk folyamatos támogatást nyújtanak ahhoz, hogy Ercsi neve méltó helyen szerepelhessen Fejér vármegye életében. A következő, őszi ülésig megvan a feladat. Tizenhárom javaslat érkezett, amit alaposan kidolgozva, fotókkal illusztrálva mutatunk majd be a városlakóknak – tájékoztatta olvasóinkat az Ercsi Települési Értéktár elnöke.