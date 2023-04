A tevékenység főképp a várost körbevevő területeken, és a közutak mentén zajlott, de a lakott területeken is szükség volt a résztvevők munkájára. A közvetlenül látható javuló változást hozó civil kezdeményezésről az évente ismétlődő akcióról a megálmodója Ferenczi Zsolt az egyesület elnöke mesélt nekünk. - Az idén már a kilencedik alkalommal próbáltuk meg az embereket összehozni erre a közös feladatra. Mára már eljutottunk oda, hogy a résztvevők létszámát is eredményesen tudjuk szabályozni. Ma például sokan mondogatták, hogy kevesebben vagyunk, mint korábban. Felmértük a ránk váró feladatot, körülbelül hatvan főre volt szükségünk rá, és ezért csináltunk hozzá kisebb hírverést, azért voltunk ennyien.

Megváltozott az emberek szemlélete - tettük fel a kérdést. - Hála az égnek, lényegesen kevesebb a szemetet találtunk eldobálva, mint a korábbi években. Sokféle módon szerettük volna őket rábírni, hogy vigyázzanak a környezetükre, az ovisokat, a kis iskolásokat és a családjukat is igyekeztünk bevonni ebbe a munkába, a középiskolás kortól pedig már önként csatlakoztak hozzánk. Amikor a saját kezeddel szeded össze, az erősebb késztetés a jóra minden reklámnál. Amikor látod, hogy kevesebbet találsz, mint korábban, azt pedig a saját sikerednek is érzed. Úgy látszik, hogy lassan beérik ez a munkánk – érkezett a válasz. -Egy ilyen munkát csak alapos előkészítés után lehet eredményesen elvégezni. Ezt az akciót is egy komoly monitoring előzte meg. Vannak kritikusaink, akik szerint korábban kellett volna neki állni ennek, mert most már magas az aljnövényzet. Mi viszont már tudtuk, hogy hová kell mennünk, nem a keresgéléssel ment el az időnk, pakoltunk és elszállítottuk a szemetet.

A technikai háttérre is rákérdeztünk. -Nyilván az egyesületünknek nincs annyi szállítójárműve és munkagépe, ami egy ilyen összetett munkához szükséges lenne, de szerencsére vannak segítőink. Ilyen például a Szécsi Attila, aki a teherautójával érkezik a gyűjtésünkre. A Máltások is minden évben segítenek nekünk, de számos „kisebb” segítőnk is van, akik nagyon fontos részt vállalnak a munkánkból. A kenusok is erősen bedobták magukat. Nem várt segítséget is kaptunk, ami a szemétszedés után tette kellemessé az életünket. Elromlott a sörcsapunk, aminek a munka utáni szabadidős programban nőtt volna meg a szerepe. A vert helyzetből a madocsai sörpatikások mentettek meg bennünket, mert ők fölajánlottak nekünk egyet.

Kocsis Viktor az egyesület titkára is fáradtan, de elégedetten nyilatkozott. - Végre igazi tavaszi időnk volt, és az még inkább kedvet csinált erre a munkára is. Körbe jártuk a határt, jó hangulatban telt az időnk. Három fő területet jelöltünk ki magunknak. Az egyik a keleti, a Duna parti részek, a túloldalon is, a Soltra vezető kerékpárút mentén. Mivel jó kapcsolatban vagyunk a vadőrökkel, az ő segítségükkel jó néhány illegális szemétlerakó helyet sikerült felszámolnunk kint a határban. A harmadik csoportunk pedig a belvárosba tartott. Igen, nehéz elhinni, de a sűrűn lakott területen is volt mit csinálnunk.

A szemétfront slágere a pet palack? - kérdeztük. - Ebből dobáljuk el a legtöbbet. Mellette a háztartási hulladékokat, az építési törmelékeket is igen nagy mennyiségben borítják ki, ahová nem szabad. Képesek akár hat-hét kilométerre is kiautózni vele a mezőgazdasági területekre, hogy ott szabaduljanak meg tőlük. A közutak melletti ligetes területeken még mindig rengeteg kidobott autógumira és egyéb, bontókba való alkatrészekre bukkanhatunk. A mezőgazdasági területeken nagy mennyiségű műanyag fóliát és Rachel zsákot is találtunk, amiket úgy kellett kiásnunk a föld alól.

A szervezők

Az egyesület elnöke és a titkára sem a főnöke a sok önkéntesnek, de mégis sikerrel irányítják őket. Viktor szerint anélkül nem működne a dolog, hiszen valakinek koordinálnia kell ezt az egész tevékenységet. Zsolt így látja: - Én semmivel sem vagyok fontosabb, mint a Viktor és fordítva, de mivel mi vezetői posztot töltünk be, felelősek vagyunk a munka elvégzéséért és még egy sor kapcsolódó feladat megoldásáért. Egy szervezet élén van egy főnök, vagy egy vezető. Az előbbit kinevezik, a másikat eddig választják. Itt mi vagyunk ezek. A tagjaink pedig szorgalmasan dolgoznak. Egy csapat vagyunk. Egy kis szieszta után pedig összegyűltünk a bázisunkra egy kis piknikre!