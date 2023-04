A testület hatályon kívül helyezheti a korábban megalkotott, a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendeletet és újat is alkothat meg. Dönthetnek továbbá a közétkeztetési szolgáltatói áremelésről is. A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatójának a vezetői megbízatása 2023. szeptember 30. napjával lejár, ezért az intézmény vezetésére pályázat kiírása szükséges, melyről a közgyűlésen határoznak.

A képviselők elfogadhatják a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogorvosi szolgálat 2021. és 2022. évi működéséről szóló beszámolót. A közgyűlés jóváhagyása szükséges a 12. és 17. számú fogászati alapellátási körzetekbe fogászati eszköz beszerzéséhez. A 12. számú fogászati körzet felnőtt-, gyermek- és iskolafogászati területi ellátását dr. Székely Károly fogorvos látja el, aki önkormányzati képviselőként tagja a Rajta Újváros frakciójának.

Az önkormányzat augusztus 20-án nagyszabású szabadtéri ünnepséget kíván rendezni a Szalki-szigeten. Ennek lebonyolításához árajánlatokat kért be az önkormányzat különböző gazdasági szervezetektől. Egy sem küldött be ajánlatot, így a beszerzési eljárás eredménytelen lett. Így a testület ezt az egészet elengedheti és nettó 15 millió forintos szponzorációs szerződéssel megbízhatja az ünnepnapi programok szervezésével és lebonyolításával az Euroshow Kft.-t. Barta Endre választókörzetében az idei évben 4,5 millió forintért szerveznének különböző programokat. Ehhez forrásátcsoportosítás szükséges a költségvetésben. Erről is dönthetnek a képviselők.

Szabó Zsoltnak ez lesz az első rendes közgyűlése, mint már nem Párbeszéd, hanem a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció tagja. Az ülésen alpolgármesteri minőségében nyújt majd be képviselői indítványt. A testület dönthet az önkormányzat kizárólagos tulajdonban álló köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingatlanok és ingóságok egyházi fenntartók részére történő ingyenes tulajdonba adásáról. A képviselők arról is határozhatnak, hogy a közgyűlés egyes jogi feladatok ellátásával a Kummer Ügyvédi Irodát bízza meg 390 ezer forint + 27 százalék Áfa havi megbízási díj ellenében, május első napjával kezdődően, határozatlan időre.

Zárt ülésen különböző városi elismerések odaítéléséről hozhatnak határozatot a képviselők, illetve dönthetnek a bírósági ülnökök megválasztásáról is.