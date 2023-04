A környezetvédelem jegyében, az E-elektra Zrt.-vel partnerségben a polgárok a kihelyezett gyűjtőkonténernél leadhatták már nem használt, megrongálódott műszaki, elektronikai cikkeiket és az egyéb fémhulladékot is. A szállítmányok reggel nyolc órától szinte folyamatosan érkeztek, bőven volt dolguk a gyűjtést segítő önkénteseknek és a polgárőröknek. Az önkétességre akadt más lehetőség is, az Öko nap keretében a helyi Vöröskereszt munkatársai a donortoborzóra várták véradókat. A rendőrség BikeSafe standjánál - ahol feltűnt Budavári Árpád városi rendőrkapitány is - egymást váltották a fiatalabb és rutinosabb kerékpárosok, hogy bringájukat regisztrálják a rendőrség által vezetett és folyamatosan bővülő kerékpár-adatbázisba, amelynek célja a lopások megelőzése és a már eltulajdonított drótszamarak mielőbbi, hatékony felderítése. Ismét sokakat vonzott Újtelepre a népszerű csomagtartóvásár. Az árusok ezúttal az épület termeiben kínálták portékáikat a szorgosan böngésző kincsvadászoknak.