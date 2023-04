Lapunkban már korábban körbejártuk a kérdést. Hiszen több százezer tulajdonost érinthet a kutak engedélyeztetése. Mert 1992 előtt nem kellett engedély, illetve bejelentés kútfúráshoz, így nem feltétlenül jogszerűtlenül létesített és működő fúrt vagy ásott kút van jelenleg bejelentés nélkül.

Nagy István agrárminiszter április 12-i posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy az agrártárca elkötelezett a felelős vízgazdálkodás és az öntözéses gazdálkodás kiszélesítése mellett. Ennek érdekében korábban módosult a vízgazdálkodásról szóló törvény is. Az új előírások megkönnyítették a mezőgazdasági öntözési célú kutak nyilvántartásba vételét és a vízjogi engedélyezési eljárást is. De itt még nem állhatunk meg, ezért további újításokat és könnyítéseket kezdeményezünk – tette hozzá. Hangsúlyozta, az adminisztratív költségek visszaszorítása érdekében kezdeményezik a kutak vízmérő-órával történő felszerelési kötelezettségének eltörlését. Ezzel az 50 méternél nem mélyebb és védett vízbázissal nem érintett területek vonatkozásában minden költség nélkül, egy egyszerű bejelentéssel legalizálhatóak lesznek a kutak. Így továbbra is díjmentesen lehet üzemeltetni a korábban létesített és bejelentési kötelezettségnek eleget tevő kutakat. A szabályozás célja az, hogy megoldódjon az az évek óta súlyosbodó probléma, amit az engedély nélkül kialakított kutak jelentenek a mezőgazdaságnak. Most erre kínálunk újabb megoldásokat – emelte ki a miniszter.