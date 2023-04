A Városvédők Újtelepért Egyesület idén is ökonapot tart, amelynek során rengeteg program közül válogathatnak az érdeklődők. Az április 22-én, azaz a Föld napján 8 órától kezdődő rendezvény során kicsik és nagyok számára egyaránt érdekes programokkal készülnek. A régi újtelepi iskolában és udvarán a többi között bolhapiac és csomagtartóvásár, rendőrségi bikesafe, ingyenes, országos kerékpárregisztráció és kézműves vásár is várja majd a látogatókat. Emellett a programok sorában szerepel még könyvárusítás a Régi Dunapentelei Történetek köteteiből, véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében, valamint műszaki és fémhulladék-gyűjtést is tartanak a Vak Bottyán utca játszótere mellett. A kisgyerekeknek idén újra kukásautóval készül a Dunanett Nonprofit Kft., az apróságok bele is ülhetnek majd a járműbe. Aki pedig megéhezik, az a helyszínen kürtőskalácsot vehet.