A „nagytestvérhez” való belépéshez még egy külön ablakot is be kellett pecsételtetni. Egy repülős társas út a nem olcsó, de megfizethető kategóriába tartozott. Belföldi légiforgalom híján, ha egy magyar állampolgár repülőgéppel kívánt utazni, akkor azt csak útlevéllel tehette meg. Legtöbb honfitársunk számára egy berlini kiruccanás jelentette az első repülős élményt, de a Szovjetunióba is sokan jutottak el légi úton.

A második út

Nyolcvanöt márciusának közepén egy dunaújvárosiakból álló IBUSZ csoporttal jutottam életemben másodszor a Szovjetunióba, amiért ennyi év távlatából is nagyon hálás vagyok a szüleimnek. A csoportunk vezetője és egyben tolmácsa néhai Kozár Tivadar tanár úr volt, aki nagy hozzáértéssel és odaadással segítette utazásunkat. Budapestről a Malév 120-as járatával repültünk el varsói közbenső leszállással az akkori Leningrádba. A lengyel főváros repülőterén töltött két órának nagyon örültem, mert sok érdekes repülőgépet láthattam. A leningrádi tovább induláskor készítettem néhány képet, mellyel harmincöt évvel később sikerült nagy örömöt okoznom a Malév néhai legendás vezérigazgatójának, Kovács Ferencnek, aki annak idején a nemzeti légitársaságunk varsói képviseletén dolgozott, s a gépünk melletti álló zöld Zsiguliban éppen ő ült. Nagy élmény volt az a repülés, s azt a HA-LCB jelű TU-154-es madarat amelyikkel utaztam, sok évvel később a stuttgarti repülőtéren láttam viszont az ottani tűzoltók gyakorlógépeként. A leningrádi repülőtéren az Intourist szovjet utazási iroda piros Ikarusza várt bennünket. A magyar gyártású autóbusz padlója gázolajjal volt felkenve, s annak szagát szinte most is érzem az orromban. Március közepén itthon már tavaszodott, a messzi északon viszont még keményen tartotta magát a tél, elég hideg volt az idő, sok helyen pedig még hó borította a tájat.

Fotó: Antal Lajos

A Szent Izsák-székesegyház melletti Astoria Szállodában szállásoltak el bennünket. A szobák kulcsain még a cári idők emlékét idéző latin betűs feliratok voltak. A Leningrádban töltött öt napunk alatt megnéztük a város szinte minden nevezetességét és még Puskin városba is ellátogattunk. Középiskolásként nagyon vártam, hogy megnézhessem a történelmi tanulmányaimból ismert Auróra cirkálót, de pechemre abban az időben nem volt látogatható, mert elvontatták karbantartásra. Legnagyobb benyomást az Ermitázs, a Szent Izsák-Székesegyház és az Orosz Múzeum tette rám.

Az egykor ateista múzeumnak is használt Szent Izsák-Székesegyházban egy hatalmas ingával szemléltették a Föld forgását. A székesegyház gyönyörű aranyozott kupoláinak építése sok-sok áldozatot követelt. A korabeli technológia szerint higannyal vitték fel az aranyat a kupolákra. Az egészségre ártalmas munkát halálra ítélt rabokkal végeztették, akik közül naponta több is holtan esett le a magas épületről. Az Orosz Múzeumban nagy csodálattal néztem meg Repin Hajóvontatók a Volgán című festményét. Hivatalos programjaink mellett bőven maradt szabadidőnk is, amit vásárlásra és egyéb magánprogramokra használtunk ki. Akkori magyar szokás szerint vittünk magunkkal néhány Trapper farmert ottani értékesítésre, de a mi üzletünk balul sült el, mert a rendőrök észrevették, amikor el akartuk adni az egyik darabot, és majdnem elvittek bennünket. Életmentő volt, hogy akkor viszonylag tűrhetően beszéltem oroszul és nagy nehezen ki tudtam magyarázni magunkat. Annak idején Leningrádban mindent hatalmasnak láttam: az épületeket, a járműveket, az utakat, a tereket és a távolságokat is. Ha valami a szomszédban volt, az legalább egy órás gyaloglást jelentett, ha nem, akkor akár kettőt-hármat is. Az üzletekben akkori magyar mércével nézve is elképesztően rossz kínálattal szembesültünk, s az élelmiszerboltok jelentős része kongott az ürességtől. Egyszer egy cipőbolt előtt azt vettük észre, hogy a vevők kinek mi jut alapon vették a cipőket, majd a vásárlás után egymás között cserélgették, hogy megfelelő méretűhöz juthassanak. Sokunkat döbbentett meg a kontraszt, ami magyar és a szovjet üzletek között volt. És nem csak az üzletek, hanem a tisztaság, a közlekedés, és az emberek közötti kapcsolatok is sokkolóak voltak a magyarországiakhoz képest.

Meglepetés a hazaúton

A visszafelé tartó utunkon kellemes meglepetés ért bennünket, mert a dunaújvárosi csoportot szállító Malév gép kapitánya Huszár Mihály személyében szintén dunaújvárosi volt. A varsói leszállást követően néhány perc erejéig bemehettem a HA-LCN jelű Tu-154-es pilótafülkéjébe és le is fényképezhettem a műszerfalat. Madarat lehetett volna fogatni velem, annyira boldog voltam. Az Malév említett jelű gépe évekkel később egy szomorú esemény miatt került az újságok címlapjára: 1989. március 29-én ezt a gépet térítette el Prágában két csehszlovák fegyveres. A Budapestről prágai közbenső leszállással Amszterdamba tartó kalandja végül Frankfurtban ért szerencsés véget, ahol az eltérítők megadták magukat. Huszár Mihályról még tudni kell, hogy kapitányként dolgozott a Malévnél és ő tervezte a Kisapostagi Repülőtér jelképévé vált MIG-15-ös repülőgép tartószerkezetét. Amikor arra vezet az utam, mindig eszembe jut a leningrádi krándulás.