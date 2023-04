A „Nagyok”, az általános iskola második osztálya is kitett magáért. A lakodalmi műsorukat nagy lendülettel, jókedvűen és remek kosztümökben adták elő. Ezek után természetes, hogy ez a mulatós produkció is elnyerte a közönségük vastapsát. Talán csak az idősebb korosztály számára lehet meglepetés, hogy a napjaikat közösségben töltő gyermekek a szabadidejükben is szívesen játszottak együtt. Nem is lehet ez csoda, hiszen a jól felkészített helyszín, ahol mindennek meg volt a helye, elegendő eszköz jutott mindenki számára, a jó alaphangulatot garantálta a számukra.

Az már külön adomány lett az alkotóknak, hogy olyan feladatokra inspirálták őket, amik a kedvükre való voltak, és egy ilyen rövid délutánon is elkészülhettek velük. Az izgalmas, a festett köveket – ajándékokat kutató expedíció a ház környékén, és persze hamisítatlan „nagymamás” vendéglátás! Ami nem fejedelmi lakomákat, hanem szívvel készült sütiket, egy kis zsíros kenyeret és finom teát jelentett.