I. Erzsébet apja, VIII. Henrik angol király nagyon vágyott fiú utódra, ezért amikor a pápa nem volt hajlandó felbontani első házasságát, létrehozta az anglikán egyházat, s annak fejévé saját magát tette meg. A vatikáni tiltást így kijátszva, másodszor is megnősült, ám felesége, Boleyn Anna kislányt szült, ő lett a későbbi I. Erzsébet. ­VIII. Henriket korábban aggodalommal töltötte el az a tény, hogy mindössze egy lánygyermeke, Mária született, fiú utódai pedig mind halva születtek, ezért keltette fel figyelmét a szép udvarhölgy Boleyn Anna. A kezdeti szerelemházasságból azonban ismét leánygyermek született, egyetlen fiuk pedig halva született, ami felbosszantotta Henriket. Miután Annának sem sikerült fiúgyermeket szülnie, közben több ízben is elvetélt, a királynak egyre kevésbé volt ínyére a házasság. Annát ezért alaptalanul megvádolva a Towerbe zárták, majd néhány nap múlva lefejezték. Anyja kivégzése után Erzsébetet törvénytelen származásúnak nyilvánították, és kizárták a trónutódlásból.

I. Erzsébet, a „Phoenix” portréja – Nicholas Hillard (1547–1619) festménye Fotók: Wikimedia

A legkiválóbb humanisták oktatták

Az 1533. szeptember 7-én született Erzsébetet nehéz gyermekévei ellenére is kiváló oktatók tanították, a későbbi uralkodó gyermekként jó és szófogadó volt. Henriket fia, VI. Eduárd, majd annak korai halála után Mária követte a trónon, aki hithű katolikus volt, ezért keményen üldözte a protestánsokat, kiérdemelve ezzel a „Véres” ragadványnevet, anglikán hiten maradt húgát pedig házi őrizetbe helyeztette. Erzsébet kitűnően beszélte az olasz, francia és a latin nyelvet, emellett görögül is tanult. Visszafogottan öltözködött, úgy is élte mindennapjait, kedvelte az egyszerűséget. Mária királynő folyamatosan arra törekedett, hogy kisebbítse húga szerepét, hogy biztosítsa saját hatalmát a trónon.

1554-ben kitört egy felkelés, annak érdekében, hogy Mária elveszítse a trónt, és Erzsébet foglalja el helyét, de a lázadók vereséget szenvedtek. Mária Erzsébetet sejtette a felkelés mögött, aki hiába írt levelet, amelyben minden vádat cáfolt, mégis átvitték a Towerbe, ahol a délkeleti részben szállásolták el, egy királyi palotában. Édesanyja, Boleyn Anna is itt raboskodott, mielőtt tárgyalásra vitték és lefejezték. Mária és tanácsnokai eközben azon mesterkedtek, hogy Erzsébetre egyértelműen rá tudják bizonyítani, hogy kapcsolata volt a felkelőkkel, amiért akár ki is végezhették volna, mint a felkelés sok szereplőjét. A brutális megtorlás miatt viszont az emberek egyre inkább kezdtek elfordulni Máriától, és Erzsébettel rokonszenveztek, ami közrejátszott abban, hogy a további elégedetlenségtől tartva, Mária enyhítette Erzsébet fogságának körülményeit. Miután a Tower új parancsnokot kapott, Erzsébetet elengedték, és házi őrizet alatt tartották Woodstockban. Erzsébet ezután ki akart egyezni Máriával, és levelezni kezdtek. Erzsébet határozottan kijelentette, hogy ártatlan, és félreértéseken alapulnak az ellene felhozott vádak, s bár nővére levelében sajnálkozik, a levél hangvételben úgy tűnt, Mária továbbra is zavaró tényezőként tartja számon húgát. Erzsébet kérvényezte, hadd költözzön közelebb Londonhoz, amit megtagadtak tőle. A házi őrizet nem egészen egy évig tartott. A rendkívül népszerűtlen Mária 1558-ban meghalt, így a korona Erzsébetre szállt.

Orvosolta a megosztottságot

A koronázás után a királynő kapott néhány selyemharisnyát, ami akkor újdonságnak számított. Az uralkodónak a viselet nagyon megtetszett, pedig egy pár selyemharisnya két fontba került, ami megfelelt egy parasztgazdaság éves haszonbérletének. Minden hét végén a királynő használt harisnyáit odaadták egy udvarhölgynek.

Erzsébet első intézkedései közzé a vallási megosztottság orvoslása volt, ismét a protestantizmust tette meg államvallásnak, a vallásüldözés résztvevőinek közkegyelmet adott, mindvégig türelemre törekedett. Tudta, hogy alattvalói nagy része nem fogadna el egy nőt az anglikán egyház fejének, ezért az egyház kormányzója címet adományozta magának. A parlamenttel egyetértésben kormányzott, elsősorban a gazdag polgárságra és a vállalkozó nemességre támaszkodott. Erzsébet mindent a gazdaság fellendítése alá rendelt, aminek köszönhetően, Anglia kulturális és gazdasági szempontból is hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ezzel párhuzamosan a kultúra is virágzásnak indult, színházak épültek, elterjedt a könyvnyomtatás és a bibliafordítás, különböző drámák születtek, például Shakespeare is ekkor alkotott. 1571-ben megnyílt a londoni tőzsde, kereskedelmi társaságok alakultak, közülük a legismertebb és legfontosabb a Brit Kelet-Indiai Társaság is, de gomba módra terjedtek el a gyógyszertárak is. Anglia fejlődése nem volt zökkenőmentes, ugyanis a zömében katolikus Európa nem nézte jó szemmel, hogy a szigetországban egy protestáns nő uralkodik. V. Piusz pápa 1570-ben kiátkozta Erzsébetet, XIII. Gergely pápa pedig nyíltan támogatta a királynő eltávolítására szőtt terveket. 1587-ben, egy állítólagos Erzsébet elleni összeesküvés leleplezése után, amelybe Stuart Mária (Erzsébet unokahúga) is belekeveredett, Erzsébet vonakodva bár, de kivégeztette rokonát.

Anglia tengeri nagyhatalommá vált

Erzsébet trónra lépésekor országának még egyetlen gyarmata sem volt. Európa akkori leghatalmasabb uralkodója, a katolikus II. Fülöp spanyol király (Mária korábbi férje) Erzsébet kezét is megkérte, de kosarat kapott, ezután a spanyol uralkodó a pápa jóváhagyásával hatalmas hajóhadat szervezett Anglia elfoglalására. A legyőzhetetlennek tartott Nagy Armada 1588-ban hajózott ki lisszaboni kikötőből. A La Manche csatornán tervezett átkelés előtt viszont a mozgékony angol hajók váratlanul megtámadták, és teljesen szétzilálták a nagy és lassú spanyol gályákat. Fülöp legyőzhetetlennek tartott hajóhada a kudarc után, egy hatalmas szélviharba is belekeveredett, így a spanyol flotta megsemmisítő vereséget szenvedett el, ezzel pedig megszűnt a spanyol tengeri hegemónia, s helyét fokozatosan Anglia vette át. Ezután Erzsébet hathatós támogatásával tehetséges és vállalkozó kedvű hajósok indultak útnak, olykor még az igazságszolgáltatás elől is menekülve, hogy a meggazdagodás reményében új kereskedelmi utakat fedezzenek fel London számára. Többségük a királynő engedélyével ellenséges hajókat is megtámadhattak, de a zsákmányt meg kellett osztani a kincstárral, ebben az esetben a büntetlenségüket maga Erzsébet szavatolta. Így egyre jelentősebb lett a tengeri kereskedelem, az ebből befolyó vám a bevételi forrás fontos részét képezte. Külpolitikájában az angol uralkodó támogatásáról biztosította a franciaországi protestánsokat, a hugenottákat, illetve a spanyol uralom ellen szabadságharcot vívó németalföldieket is.

Magánélete vita tárgyát képezte

Erzsébet házassága egész uralma alatt napirenden volt, először a katolikus udvari körökből érkeztek kérők, igaz, itt volt olyan hátsó szándék, hogy azután katolizálhassák Angliát. Később viszont az angol parlament szerette volna azt elérni, hogy egy protestáns dinasztia alakuljon ki a szigetországban, ezért kérték Erzsébetet, hogy mielőbb menjen férjhez. A királynőnek viszont esze ágában sem volt ezt megtenni, mert senkivel sem volt hajlandó megosztani hatalmát. Felismerte, hogy egy dinasztikus házassági kapcsolat szinte annyi külpolitikai hátránnyal bír, mint előnnyel. Kérőit így sorra kijátszotta egymás ellen, ajánlataikat azzal utasította el, hogy ő országához illetve annak alattvalóihoz ment feleségül. Nagy figyelmet fordított szüzessége hangoztatására, igaz többször is hírbe hozták egyik tanácsadójával és lovászmesterével, Robert Dudley-val. Sosem ment férjhez, ám tekintélye ettől még nagyobb lett, és a tény, hogy egy nő egymaga is képes egy egész országot irányítani, örökre belevéste magát az utókor emlékezetébe. Utolsó éveiben egészségügyi problémák sokaságával kellett szembe néznie, 1562-ben himlős lett, arcát hegek csúfították el, a haja is megritkult, amit parókával leplezett. Rajongott az édességekért, de félt a fogorvosoktól, így fogai tönkrementek és kihullottak, a külföldi diplomaták ezért nehezen értették meg a beszédét. Erzsébet 45 évig volt Anglia királynője, 1603. március 24-én halt meg, sírja a Westminster apátságban van.

