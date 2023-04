Kezdődnek a húsvéti ünnepek. Befejeződtek a húsvéti nagybevásárlások, készülnek az ünnepi asztalra kerülő húsvéti finomságok. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági szakhatósága praktikus tanácsokat fogalmazott meg, hogy az ünnepi vendégvárás, vendégfogadás, a közös ünnepi étkezés öröm legyen.

Javasolt az ételkészítést úgy tervezni, hogy a hozzávalókat és az elkészült ételeket is biztonságosan lehessen tárolni. A húsvét klasszikus étele a főtt, füstölt sonka és a tojás. A hagyományos nyers, füstölt sonkát főzésig hűvös, szellős helyen kell tárolni, nem javasolt hűtőszekrénybe tenni. Főzést követően már hűtőszekrényben szükséges tárolni.

A főtt-, füstöltsonka-jellegű készítményeket – például kötözött sonka vákuumcsomagolásban – hűtőszekrényben kell tárolni, érdemes átolvasni a csomagon elhelyezett címkét, amely a tárolási javaslatot is tartalmazza.

A tojások otthonunkban történő tárolásánál is a csomagoláson feltüntetett tárolási körülményeket kell alkalmazni. Javasolt a hűtőben külön rekesz, kamrában elkülönített polcrész biztosítása a tojás számára.

A húsvéti tojásfestés során is érdemes betartani néhány szabályt. Repedt, szennyezett tojások nem alkalmasak tojásfestésre. Főzze a festeni kívánt tojásokat keményre, majd a főtt tojásokat gyorsan hűtse le. Legfeljebb 2 órán keresztül tárolja szobahőmérsékleten, hűtés nélkül. A festett, főtt tojás 5 °C-on vagy alacsonyabb hőmérsékleten egy hétig fogyasztásra alkalmas.

Egyéb alapanyagok, például friss húsok, zöldségek, tejtermékek, gyümölcsök előkészítésekor, feldolgozásakor mindig ügyeljünk a higiénikus munkafolyamatokra a konyhánkban.

A biztonságos ételkészítés érdekében a munka során gyakran mossunk kezet, többször tisztítsuk le a munkafelületeket, és mosogassuk el az edényeket, eszközöket, valamint megfelelő hőmérsékleten süssük-főzzük az ételeket.

A fentiek szem előtt tartásával megelőzhető, hogy az ételek elfogyasztását követően betegség alakuljon ki a családtagjaink és a vendégül látott ismerőseink, barátaink körében.

Aki a kertben vendégeli meg a családot, barátokat, az a következőkre figyeljenek. A kerti sütés-főzés előtt lehetőség szerint a konyhában végezzük el az alapanyagok előkészítését, például a húsok szeletelését, a zöldségek tisztítását. Grillezésig a húsokat hűtőszekrényben, az egyéb előkészített, szeletelt alapanyagokat pedig lefedve tároljuk.

Az élelmiszer-pazarlás elkerülésére, a maradék nélküli, fenntartható húsvét jegyében tartsuk szem előtt a következőket.

A habos sütemények mellett hosszan eltartható, szárazsüteményekkel is készüljünk (például pogácsa, tartós aprósütemény), amelyekből nagyobb mennyiséget is elkészíthetünk, és kint is hagyhatunk belőle az asztalon.

A hagyományos húsvéti fogások – sonka, sonkatekercs, főtt tojás, tojássaláta, sárgatúró, sült húsok, habos-krémes sütemények – kifejezetten romlandó, élelmiszer-biztonsági szempontból kockázatosabb ételek, ezért ezekből egyszerre csak kisebb adagokat tálaljunk fel.

ELÉRHETŐSÉGEK

DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL

Telefonszám: 25/795-600, 25/795-610.

Fax: 25/795-649.

E-mail: [email protected]

2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

KORMÁNYABLAK

Telefonszám: 25/795-244.

Fax: 25/795-649.

E-mail: [email protected]

2400 Dunaújváros, Október 23. tér 1.

ÜGYFÉLFOGADÁS

Hétfő: 8.00–18.00

Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 8.00–18.00

Csütörtök: 8.00–16.00

Péntek: 8.00–12.00

IDŐPONTFOGLALÁS!

A Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban ügyintézésre időpontot foglalni Ügyfélkapu-azonosítóval, a „Bejelentkezés” gombra kattintva lehet. (Azonosító nélkül is lehetőség van „Ügyfélkapu-regisztrációra” időpontot foglalni.)

Foglalkoztatási Osztály

Telefonszám: 25/795-697.

E-mail: [email protected]

2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

ÜGYFÉLFOGADÁS

Hétfő: 8.00–14.00

Szerda: 8.00–14.00

Csütörtök: 8.00–14.00

Péntek: 8.00–12.00