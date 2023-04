Minderről Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője tájékoztatta lapunkat hétfőn. A nevelési év menetrendjében előbb a tankötelessé váló gyermekek ügyintézése volt esedékes, nevezetesen az, hogy maradjon-e még egy évet az óvodában, vagy kezdje meg az iskolát.

Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője

Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

Sokan kértek halasztást

A gyermek akkor válik tankötelessé, ha adott év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét. Indokolt esetben, a szülő kérésére vagy a szakértői javaslat alapján kérvényezni lehet az óvodában maradást, erről január 18-ig nyújthatták be a szükséges dokumentumokat a szülők az Oktatási Hivatalhoz. Az iratok alapján aztán döntést hoz a hivatal, hogy maradhat-e még egy nevelési évet a gyermek az óvodában vagy sem. Gyenes Józsefné vázolta, a dunaújvárosi óvodákban összesen 447 gyermek vált tankötelessé.

Háromszázhatvankilenc óvodás szeptemberben már iskolás lesz

Közülük 339-en biztosan megkezdik a tanulmányaikat most szeptemberben. A többi (több, mint száz) gyermek esetében kérelmezték az óvodában maradást. Mint azt a vezető kérdésünkre elmondta, jellemzően két fő ok miatt nyújtották be a kérelmeket. Az egyik, hogy nyári születésű a gyermek, épp hogy betölti a 6. életévét az iskolára, és az óvodapedagógusok véleménye szerint is szükséges lenne még egy óvodai év. A másik fő ok az, hogy sérült a gyermek, és esetükben már döntő befolyással bír a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye. Meglepődve hallgattuk a további részadatokat, miszerint 70 BTMN-es (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő) gyermek esetében nyújtottak be kérelmet. Köztük vannak olyanok, akiknek a határozat szerint menni kell az iskolába szeptemberben. További 38 SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyermeknek is kérték a halasztást. A különleges bánásmódot igénylők között vannak például autisták, ADHD-sok (figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral küzdők), látás-hallás- mozgássérültek.

Érkeznek az apróságok

Április elejére tűzték ki az óvodai beiratkozás időpontját, két nap állt rendelkezésre ahhoz, hogy az óvodás korba lépő (3 éves) gyermekek szülei benyújtsák a felvételi kérelmeket. Három tagóvodát kellett megjelölni, fontossági sorrendben. Legutóbb márciusban beszéltünk a beiratkozásról az óvodavezetővel (erről itt olvashatnak). Akkor azt nyilatkozta, hogy a védőnők adatai alapján 251 gyermek érkezésére számíthatnak. Ettől több felvételi kérelem érkezett (nyilván a környékbeli településekről is), összesen 272 apróságot írattak be a szülők a Dunaújvárosi Óvodába.

Három csoportot biztosan bezárnak

A következő nevelési évet 1081 fővel kezdi meg a Dunaújvárosi Óvoda

Fotós: Zsedrovits Eniko

Az óvodában maradó és a beiratkozó gyermekek számát összesítve (belekalkulálva a szorzós értékeket is), 1081 fővel kezdi meg a következő nevelési évet szeptemberben az intézmény. Gyenes Józsefné elmondta, jelenleg a felvételi kérelmeket dolgozzák fel. Vannak olyan tagóvodák, ahol túljelentkezés volt, és olyanok is, ahová kevés gyermek felvételét kérték. Itt van jelentősége a felvételiben megjelölt fontossági sorrendnek, ami alapján most összehangolják a létszámokat. Várhatóan a jövő hét végén nyújtják be az önkormányzatnak a 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó csoportszámokat jóváhagyásra (a fenntartónak kell engedélyezni ezeket). Mint azt kérdésünkre az óvodavezető elmondta, az már most látható, hogy három óvodai csoportot biztosan be kell majd zárniuk, de lehet, hogy négyet is.

A Belvárosban a legkevesebb

Tavaly a vártnál jóval alulmaradt az óvodába felvételiző gyermekek száma, a legkevesebb jelentkezés a Béke városrészben volt, emiatt be is kellett zárni a Lajos király körúton lévő Százszorszép tagóvodát. Erről itt írtunk, a tagóvoda átköltözéséről pedig itt. Érdeklődtünk az óvodavezetőtől arról is, hogy idén miként alakult a helyzet. Mint mondta, az előző évvel ellentétben a Béke városrészben most telített a létszám. A jelentkezés ezúttal a Belvárosban volt a legalacsonyabb, a hiány érinti az Aranyalma, a Duna-parti, a Margaréta és az Eszterlánc tagóvodát is.

Költöznek a Kincskeresők

A Kincskereső apróságai a hónap végén költöznek vissza a saját ovijukba

Fotós: LI

Az önkormányzat az energiaválság miatt tavaly ősszel költséghatékonyabb, kiadáscsökkentő lépéseket kért az általa fenntartott intézményektől, így a Dunaújvárosi Óvodától is. Felmérték a helyzetet, megvizsgálták a csoportok áthelyezési lehetőségét, végül úgy határoztak, hogy a Kincskereső tagóvodát ideiglenesen bezárják, az itteni két csoportot pedig az Aranyalma tagóvodában fogadják. Erről itt írtunk. Ez az összevonás a fűtési szezon végéig szólt. Gyenes Józsefné a visszaköltözéssel kapcsolatban vázolta, bár a hivatalos fűtési szezon már lejárt, de a hűvösebb időjárás miatt pótfűtést igényeltek a jövő hét végéig. Mivel a Kincskereső tagóvoda falai hidegek, ezért április 26-tól elkezdik felfűteni az épületet. A költözést 28-tól tervezik, de nagy szervezést nem igényel, tulajdonképpen csak a gyermekek személyes holmijait, illetve a játékokat kell visszavinniük (a bútorok maradtak). A munkaszüneti napot követően, május 2-án már az eredeti helyükön, az Ady Endre utcai épületben fogadják a Kincskereső apróságait.