A madaraknál is nagy dolog a szerelem. Össze is bújtak a Piac téri fészek tetején. Egymással szemben, fejüket összeérintve súgtak össze: Mennyi tojást szeretnél drágám? Ezt az összebújási pillanat utáni tollászkodást örökítette meg feleségem csütörtök este hazafelé. Információnk szerint már tojást is rakott a tojó, tehát bizakodhatunk a piroscsőrű szaporulatban úgy néhány nappal egy hónap után. Természetesen folyamatosan az érdeklődés középpontjában áll majd a mi gólyánk és rendszeresen tudósítunk majd a fejleményekről.