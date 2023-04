Április 1-én, szombaton nagy napra virradt Mezőfalva. A település nagy múltú civil szervezete ünnepelte több mint fél évszázados jubileumát. A jeles évfordulóra fantasztikus hangulatú gálával készültek a táncosok, ahol nem csak a jelenlegi együttes tagjai mutatták be a sokévtizedes táncaikat, de színpadra léptek az egykori táncosok is egy-egy régi koreográfiával. A zsúfolásig megtelt iskolai tornateremben generációk foglaltak helyet a széksorokban. A hajdan aktív együttestagokból mára nagypapák, nagymamák lettek, és elhozták unokáikat, hogy lássák, miként verték a csizma szárát, vagy járták a lánytáncot, karikázót. A meghívottak között szerepeltek az egykori művészeti vezetők és a társegyüttesek képviselői is, akik ajándékokkal köszöntötték az ünnepelteket. A gála alkalmával Mezőfalva Önkormányzata Wünsch László nívódíjas koreográfust Mezőfalváért kitüntetésben részesítette. A születésnapi gáláról későbbi olvashatnak bővebben.