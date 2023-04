Aztán következett a szerdai dzsembori, amelyre már reggel 8 órától megkezdték az előkészületeket az iskola udvarán. Az osztályok maguk hozták a főzéshez szükséges felszereléseket, az alapanyagokat, és nekiláttak a pörkölt alapú ételek elkészítéséhez. Igazi csapatmunka jellemezte a társaságokat, és miután odatették az ebédet, választhattak a sportos programok közül. Természetesen a labdarúgás játszotta a főszerepet, ebben kispályás foci bajnokságot is hirdettek, a győztes csapat pedig megmérkőzhetett a tantestület tagjaiból álló alakulattal. Ugyancsak a tanári erőkkel csaphattak össze a kötélhúzó verseny legjobbjai. Közben persze a jókedv, a vidámság, a kötetlen hangulat jellemezte a délelőttöt, a zenéről Gál Bence és Grosh Iván tanulók gondoskodtak. Jelen voltak a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai is, mint a középiskola együttműködő partnerei, ugyanis a Hild is egyike azon helyi oktatási intézményeknek, amelyek részt vesznek az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói programban. Az egyenruhások pályaorientációs tájékoztatóval és a rendvédelmi munkát szemléltető eszközökkel is szolgáltak a fiataloknak.