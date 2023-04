A dunaújvárosi zöldségpiacon Déligyümölcsből is jó az ellátás, az ára pedig csökken, ami talán annak is köszönhető, hogy a szezonja végéhez közeledünk. Narancsot 490, mandarint 790, banánt 690 forinttól vásárolhatunk a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon kilónként.

Igaz, még csak április elsejét írunk, de egyre több az eper a piacon, méghozzá meglepően olcsón kapható az importáru, egy kilogrammhoz már 1690 forintért hozzájuthatunk. De nemcsak ehető állapotban láthatunk a standokon epret, hanem palántaként is. Egy bokorravalót kis dobozokban vásárolhatunk meg – már virágoznak –, nyolcszáz forint egy ilyen „kiszerelés”. Az egyik árus szerint nyolc–tíz tő egy kisebb családot ellát eperből a szezonja alatt. Igaz, most még csak a korai fajtákat szerezhetjük be, de a jövő héten megérkeznek a folytonérők is. (Az eper nevelése, otthoni termesztése rendkívül egyszerű, hiszen akár cserépben is nevelhető, így nincs szükség hatalmas földekre.)

Ha már a piacon jártunk, nem feledkezhettünk el arról, hogy jövő héten húsvét. Az első tapasztalás, ennek jele még nem nagyon látható. Sonkából, tojásból a kínálat a szokásos, kivéve a húsboltokat, ahol már tele vannak a pultok a füstölt árukkal. Parasztsonkát 3500 forinttól, amíg kötözöttet 2770 forinttól vásárolhatunk. A magyar bárányka – így nevezik – kilójáért 6200 forintot kell leszurkolnunk a pénztárnál. A húsvét virágjából, a barkából is kaphatunk több helyen. Hogy kevés, vagy sok egy szálért 300 forint, azt mindenki döntse el maga.

Asztali és ajtódíszeket egy helyen láttunk. Az nem mondható, hogy hasonló a felhozatal, mint karácsonykor, de azért 1200 és 3500 forint között vehetünk néhány ünnepi kiegészítőt. A plüssállatszerű népszerű rajzfilmfigurák, Kukori és Kotkoda biztos, hogy jól mutathatnak az ünnepi asztalon.