Az utolsó helyen álló, már kiesett NEKA decemberben döntetlent játszott a Kohásszal, majd meglepő pontszerzésük után mindössze még két győzelmet szereztek eddig a szezon során. Igaz, ebből a legutóbbit három meccsel ezelőtt a Kisvárda ellen, majd a Debrecennel szemben is nagyon jól tartották magukat, majd simán kikaptak a Siófoktól.

- Ennek a meccsnek nagyon nagy lendülettel, mindent beleadva fogunk belemenni. Nagyon sokat fejlődtünk a decemberi meccs óta - mondta a NEKA honlapjának Csíkos Luca a találkozó előtt.

Rapatyi Tamás, a Kohász mestere előzetesen nagy csatára és nem szép játékra számított, amellett, hogy egyértelműen győzni mennek Balatonboglárra.

NEKA - DKKA 29-25 (14-11)

NEKA: Zaj - Gém, Kellermann 6, Juhász 2, Varga 8 (4), Csíkos, Szabó A. 2. Csere: Wéninger, Németh (kapusok), Zsembery, Bató 3, Faragó 1, Molnár 1, Kocsis 3, Kovalcsik 3, Szabó L. Vezetőedző: Bohus Bea.

DKKA: Oguntoye - Arany, Krupják-Molnár, Szalai 5 (3), Nick 1, Poczetnyik, Kazai 5. Csere: Bartulovic, Bartók (kapusok), Farkas J. 9 (2), Fodor, Weisheitel, Lakatos, Horváth 2, Agócs 3. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

Hétméteresek: 4/4, illetve 8/5.

Kiállítások: 12, illetve 6 perc.

Már az első félidőben is végig a DKKA futott az eredmény után, a lelkes fiatalok 6-2-vel nyitottak, innen a Kohász ugyan többször is egy gólra fel tudott zárkózni, de egyenlíteni és a vezetést átvenni már nem sikerült. Beszédes adat volt, hogy az első dunaújvárosi kapusvédést az utolsó másodpercekben jegyezhettük fel, Bartulovic bravúrja után Kazai még gólt is tudott dobni, így a háromgólos hátrány egyáltalán nem volt ledolgozatatlan. Persze, ehhez mindenben javulnia kellett volna a vendégeknek, azonban Bohus Bea játékosai tovább tudták növelni előnyüket a továbbra is sok hibát vétő ellenféllel szemben. A 40. percben már 20-13 volt az állás, de Rapatyi Tamás időkérése sem segített. A bogláriaknál szenzációs napot kifogó Zaj Klára védéseire alapozva - volt, hogy egy támadáson belül egymás után két nagy ziccert védett - a hazaiak az utolsó tíz percre is még ötgólós fórral fordulhattak, 25-20. A hajrában mindent megpróbált a DKKA, sikerült is némileg közelebb zárkózni, azonban a teljesen fellelkesült fiatalok már nem adták ki a kezükből a számukra nagy sikert.

Rapatyi Tamás a meccs után azt mondta, úgy néz ki, mumusuk lett a NEKA a szezonban, amit félig, meddig viccnek szánt. - Az biztos, ma elfelejtettünk kézilabdázni. Fegyelmezetlenek voltunk támadásban és védekezésben, egyéninleg és csapatszinten sem hajtottuk végre a megbeszélt feladatokat. A második félidőben látszott, próbáljuk összeszedni magunkat, akkor már valami jeleit mutattuk a csapatjátéknak, de ez kevés volt. Egyszer fent, egyszer lent, én nem szeretek utóbbi helyen lenni, de most odakerültünk - fogalmazott önkritikusan értékelésében.

Bohus Bea szerint ezt a csapatot mindig az jellemezte, hogy a kora ellenére nagyon tudott küzdeni, nagyon tudott hajtani és azt kérték Siti Beával, ezt az arcukat mutassák meg, főleg védekezésben. - Nagyon örülök annak, hogy egy kieső csapat még mindig így tud felmenni a pályára, mert ez nagyon jól jellemzi a sportolót, úgyhogy gratulálok a lányoknak! Van még pár mérkőzésünk, nem mindegy, milyen szájízzel fejezzük be a bajnokságot, mert az a legfontosabb, hogy saját magunknak kell megmutatni azt, miért vagyunk mi itt 18-19 éves játékosokkal. Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt.

Farkas Johanna hiába volt a mezőny legeredményesebbje, nem volt oka az örömre. - Remek volt a hangulat, a NEKA megérdemelten nyert. Védekezésben, támadásban, kapusteljesítményben egyaránt jobbak voltak nálunk, rengeteg technikai hibával játszottunk és későn hittük el, hogy vissza tudunk jönni a meccsbe. Sajnálom a vereséget, mert ennél többet tudunk - fogalmazott.

Győzelmével a NEKA elmozdult az utolsó helyről, és megelőzte az Érdet.