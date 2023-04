Közel 140 tonna élelmiszer gyűlt össze a Tartós szeretet elnevezésű adománygyűjtő akcióban, így több mint 17 ezer csomagot állíthattak össze a karitász önkéntesei országszerte.

A beérkezett adományokból a helyi csoportok készítettek egységcsomagokat, amelyeket még húsvét előtt eljuttattak a látóköreikben lévő rászoruló családok, idősek, hátrányos helyzetűek, egyedülállók számára. Az idei nagyböjti akció során a 140 ezer kilogramm élelmiszerből országosan több mint 17 ezer család részesült még az ünnep előtt.

Megulesz Gabriella, a Katolikus Karitász dunaújvárosi vezetője elmondta: – A dunaújvárosi római katolikus közösség összesen 231 kilogramm élelmiszert gyűjtött össze az akció során. 32, a nyilvántartásunkban szereplő háztartásba tudtunk kifejezetten tartós élelmiszereket eljuttatni az ünnep előtt. Nagy öröm volt látni a segítőkész emberek adakozását és munkatársaink önzetlen tevékenységét. Jelenleg 17 regisztrált önkéntes végez szolgálatot a csoportban. Rendszeresen tartunk ruhaosztást a Krisztus király-főtemplom közösségi termében, de járunk az idősek otthonába elesett testvéreinkhez, és a hajléktalanszállókon is gyakran végzünk melegételosztást. A fedél nélkül élőket nagyböjt előtt is igyekeztünk ételadománnyal segíteni, de húsvét után is ellátogatunk majd hozzájuk ételosztás céljából. Hálásan köszönjük a dunaújvárosi római katolikus közösségtől beérkező felajánlásokat, aminek köszönhetően idén is segíthettünk a családoknak felejthetetlen ünneppé tenni a húsvétot – mondta el Megulesz Gabriella.