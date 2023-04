Szombaton délután sokak csatlakoztak a helyi szerb közösségi felhívásához, és együtt járták a Koló táncot a szakavatott tököli zenekar ritmusaira.

A rendezvény szervezője, Mohainé Csupity Zsófia lapuknak kifejtette: - Nagyon boldogok vagyunk, hogy e találkozóra ilyen sokan eljöttek. Dunaújvárosban és Rácalmáson is rendszeresen találkozunk. Közösségünk évről évre építkezik. Örömteli, hogy a családok már a kicsiket is elhozzák a táncházba: az idei évben még számos program vár ránk. A közösségi túraesemények saját programokkal is jelentkezünk a közeljövőben.

Sokan táncra perdültek a tököli zenekar vérpezsdítő muzsikájára, a bál batyus vendéglátással végződött. A dél-szlávok hagyományőrző programjai májusban és a nyáron folytatódnak.