A mintegy hatvan hivatásos szervezet számára 225 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre, amelyre már ki is írta a pályázatot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága. A maximálisan igényelhető támogatás tűzoltóságonként négymillió forint, amelyet szakfelszerelésekre, EDR rádiókra, tűzoltóvédő- és technikai eszközökre, gépjárműfecskendőkre, tűzoltótechnikai eszközök felújítására, javítására, vagy szertárépítésre fordíthatnak. A pályázatokat május 25-ig kell benyújtani, amiket aztán legkésőbb július 7-ig bírálnak el.

Fotó: MW archív

Az önkénteseket illetően, a tűzoltó egyesületek 600 millió, míg a mentőszervezetek 100 millió forintos fejlesztési keretösszegre pályázhatnak. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével közösen írta ki a pályázatokat, amelyre szintén május 25-ig küldhetik be az igényeket, és július 21-ig el is bírálják őket. Mint azt a katasztrófavédelem írta, ez a pályázati lehetőség évről évre biztosítja az egyesületek kiszámítható fejlődését, jelentős szerepet játszik abban, hogy folyamatosan erősödni tud az együttműködés a hivatásos és az önkéntes szervezetek között. A tűzoltó egyesületek 2022-ben csaknem 9 ezer 100 eseménynél támogatták a katasztrófavédelmi szervek munkáját. Pályázni hagyományosan tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési tevékenységhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki, technikai és informatikai fejlesztésre, valamint az önkéntesek oktatásának támogatására lehet.

Támogatás nyerhető a többi között alkalmassági vizsgálatok költségeire, szertárépítésre és felújításra, EDR-rádiókra, védő- és technikai eszközökre éppúgy, mint tűzoltótechnika-kezelői vizsgára, gépjármű és technikai eszköz felújításra, vagy ifjúságneveléshez kapcsolódó kiadásokra. Az idei pályázaton is kérhető támogatás olyan tűzoltó védő- és technikai eszközökre, szívó- és nyomóoldali szakfelszerelésekre, kéziszerszámokra és egyéb felszerelésekre, amelyek egyébként nem szerepelnek a központi beszerzési körben, emellett továbbra is pályázhatnak az egyesületek utánfutó beszerzésére is. A pályázat kiegészült a gépjárműadó elszámolásának lehetőségével, pályázhatóvá váltak a különböző felülvizsgálatokhoz kapcsolódó kiszállási díjak, és az egyesületek által megrendelt eszközök kiszállítási díja is. Az idei évtől a pályázható tételek között szerepel a vagyonbiztosítás, a szertárkarbantartáshoz kapcsolódó költségek, a tűzoltó-védőruha tisztításának költsége, valamint a hagyományőrző tevékenység körében a kocsifecskendő-felújítás és a csapatzászló-beszerzés, illetve -felújítás is.