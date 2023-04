Minden eddiginél kedvezőbb bérletrendszer használatával teljes vármegyét, sőt akár az egész országot be lehet utazni a MÁV-Start, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy a GYSEV járatainak igénybe vételével – adta közre a vármegye elnöke, dr. Molnár Krisztián közösségi oldalán.

A magyar kormány, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával és közreműködésével létrejövő új vármegye- és országbérlet-konstrukció révén az elmúlt három évtized legjelentősebb díjszabási fejlesztését hajtják végre a hazai helyközi közösségi szolgáltatók.

Csökken a családok havi közlekedési ráfordítása, javulnak a vidéki mobilitási lehetőségek és az életminőség, ezáltal népszerűbbé válik a környezetbarát, kötöttpályás és az autóbuszos közlekedés.

A MÁV közleménye szerint a tanulók számára fenntartják a 90 százalékos kedvezményt, ám a két új bérlettípusnak köszönhetően azt már nemcsak az állandó lakóhelyük és az oktatási intézményük közötti utazáshoz vehetik igénybe, hanem korlátozás nélkül az adott vármegyében vagy akár az egész országban. A vármegyei teljes árú bérlet 9450, a diák bérlet 945 forintba kerül majd. Az országbérlet 18 900, illetve 1890 forintba kerül havonta.

Az új bérleteket mindenkinek érdemes lesz megváltania, aki havonta ma ennél többet költ vasúti vagy buszos közlekedésre, bérletre vagy üzemanyagra. Az országos és vármegyei bérletek révén több ezer, de akár több tízezer forinttal csökkenhet a családok havi közlekedési ráfordítása, amennyiben a szülők és a gyerekek is rendszeresen ingáznak a munkahelyük, illetve az iskolájuk és az otthonuk között – hangsúlyozta közleményében a vasúttársaság.

Sőt, mivel a teljes árú bérlet árának 86 százalékát téríthetik a munkáltatók, így a munkáltatók, kis- és középvállalkozások utaztatási költségei is csökkennek az új bérletkonstrukció révén.

Kiemelték azt is, hogy a vármegyei és országos bérlet bevezetése egyszerűbbé teszi a jegyváltást is. A bérleteket a MÁV-Start pénztáraiban, automatáinál és a MÁV appon, a Volánbusz pénztárainál, a buszok fedélzetén, illetve GYSEV pénztárainál lehet majd megvásárolni. A bérletvásárlások tervezhetősége érdekében várhatóan április utolsó hetében egyes értékesítési csatornákon elővételben is megvásárolhatók lesznek a vármegye- és az országbérletek.

Hozzá kell tenni, a vármegyei és az országos bérlettel a helyjegyköteles (feláras) vonatok nem vehetők igénybe, továbbá első osztályú kocsiban vagy prémium szakaszban sem lehet majd az új bérletekkel utazni. Budapesten a MÁV-HÉV járatain és az agglomerációs kék buszokon csak a főváros közigazgatási határán kívül fogadják el a Pest vármegyei bérletet és az országos bérletet, a városhatáron belül már szükség lesz a BKK-jegyekre vagy Budapest-bérletekre is.

Az utasoknak mindig arra a területre érvényes bérlettel kell rendelkezniük, amely vármegyében a kiindulási- és a célállomásuk van. Ugyanakkor egy vármegyére szóló bérlet is elég lesz, ha a busz vagy vonat ugyan két megyét is érint, de a célállomás ugyanabban a vármegyében van, mint az indulóállomás, és az utas nem száll le a járműről a másik vármegyében – tették hozzá.