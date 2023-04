Adonyban az évi összevezetéses veszettség elleni oltás 2023. május 16-án (kedd) 8 órától 10 óráig és délután 15 órától 17 óráig a szokott helyen, a Piac téren (az orvosi ügyelet hátsó frontján) lesz.

A féreghajtás is kötelező. Az oltás díja 6000,- Ft/eb, mely a féreghajtó árát is tartalmazza.

A tulajdonos kérheti a háznál történő ellátást is, ebben az esetben az oltási díj 7000,-Ft/eb, mely szintén tartalmazza a féreghajtó árát is. Sorszámozott oltási könyv kötelező, ennek ára 500.- Ft.

Amennyiben valakinek oltatlan ebe embert mar, szabálysértési eljárás keretében jelentős pénzbírságra számíthat.

Az összevezetéses oltás esetén chip beültetésre nincs mód, törvény tiltja. Háznál történő ellátás esetén lehetséges egyszerre a chip beültetés és a veszettség oltás.

Ha bármilyen kérdése van, kérem keresse dr. Szász Károly állatorvost: 06 30 9464 272