Még a múlt héten számolt be arról a Volánbusz Zrt., hogy az eredményes közbeszerzési eljárást követően a Kravtex Kft. újabb kétszáz darab Credobus Econell 12 típusú, két tengelyes, alacsony belépésű, környezetkímélő, magyar gyártású, szóló autóbuszt szállít a közlekedési társaságnak ebben az esztendőben. Erről április 6-án írták alá a keretmegállapodást a felek. Szerettük volna tudni, hogy az idei sorozatból terveznek-e Dunaújvárosban, illetve a térségben is forgalomba állítani járműveket, ezért a Volánbusz kommunikációs igazgatóságához fordultunk tájékoztatásért. Mint azt válaszukban elmondták, az autóbuszok több ütemben fognak megérkezni a társasághoz, amelyekről pontosabb információval még nem rendelkeznek, ahogy a járművek elosztásáról sem. Amint érkeznek majd az új járművek, tájékoztatóval szolgálnak a forgalomba állításuk részleteiről is.