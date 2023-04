„Országos ügyek kapcsán közgyűlési elnökként csak akkor szoktam véleményt nyilvánítani, ha az a Fejér vármegyei embereket is érintő kérdés. Most egy ilyen ügyről beszélünk: múlt hét pénteken az Országgyűlés elfogadta a Békepárti Határozatot. A határozatot azonban a Gyurcsány Ferenc vezette dollárbaloldal, az ellenzék, nem szavazta meg. Nem szavazta meg, pedig mi tudjuk, hogy a béke valamennyiünk érdeke, hiszen nap mint nap emberek halnak meg és immáron a magyar emberek is szenvednek a háborútól, és az elhibázott brüsszeli szankciós politika okozta gazdasági következményektől.

Mindannyiunknak békére van szüksége, ennek ellenére az ellenzéki képviselők ismételten a dollár oldalára és nem a magyar emberek érdekének oldalára álltak.

Nem szavazta meg a határozatot Ráczné Földi Judit sem, aki Fejér vármegyéből – még ha nem is a vármegyei választópolgárok, hanem Gyurcsány Ferenc akaratából - került be a Parlamentbe. És ne legyenek illúzióink: azok, akik ellenzéki színekben - vagy magukat függetlennek álcázva ellenzékiként - töltenek be önkormányzatainknál vezetői pozíciókat Fejér vármegyében, egytől egyig Gyurcsány Ferenc emberei, és a magyar érdekekkel ellentétben ők is a dollár érdekében szavaznának. Gondolok itt például (ha a legnagyobb méretű, ellenzéki vezetésű várost nézzük) Gyurcsány Ferenc egyik helyi emberére, Pintér Tamásra, Dunaújváros polgármesterére, aki szintén a dollárbaloldal embere, és aki szintén háborúba sodorná Magyarországot és a magyar embereket.

Ismét bebizonyosodott, hogy Gyurcsány Ferencet és a dollárbaloldalt továbbra sem érdekli a magyar emberek többségének akarata és a magyar emberek érdeke. Nincs új a nap alatt: Gyurcsány Ferencék újra bebizonyították, hogy amikor a nemzeti érdek képviseletéről van szó, rájuk nem lehet számítani, nekik előrébb való az idegen érdek és a hatalom!

Mi továbbra is a béke pártján állunk, meg fogjuk védeni Magyarországot attól, hogy belesodródjon a háborúba. Mert nekünk továbbra is Magyarország biztonsága a legfontosabb!”

Dr. Molnár Krisztián

a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke