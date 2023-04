Baracs – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 1–0 (1–0)

Baracs: Tóth – Hepp, Prókai (Dobrovitz 75.), Szurma, Deli, Balogh D. (Somodi 89.), Badi, Rózsahegyi, Kiss, Palkó, Huber (Mészáros 60.).

Az első félidő 16. percében a hazai kapu 16-os vonalától fél méterrel jutott szabadrúgáshoz a vendégcsapat. A barcsi Tóth kapus azonban nagy szívvel védte a jobboldalra tartó labdát. A 21. perceben szintén vendég támadásnál a gárdonyi Gere kerülte meg a baracsi védelmet a baloldalon, de csak helyzetig tudta kidolgozni az akciót.

Prókai Norman a 33. percben lőtt csodálatos szabadrúgás gólt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő csapatának Fotók: Horváth László

Az ellenfél erős nyomása mellett a hazai együttes is szép kontrákat vezetett. A 33. percben Huber lerántásáért szabadrúgást ítélt a Baracs javára Závotka Csongor játékvezető, a kaputól 23-25 méterre lerakott labda mögé Prókai Norman állt és a sorfal felett ellőtt labdáját Orczi a felső léc alá védte be, aztán ez az egy gól egyben a meccs egyetlen találatát is jelentette. A szünet után gyakorlatilag végig kissé beszorultak a hazaiak a saját kapuja elé, de a Gárdony nem tudta feltörni a baracsi védelmet, így óriási bravúrral ők nyerték meg a mérkőzést.

Huber Balázs is sokat hozzátett a győzelemhez

A mérkőzés után a győztes csapat edzőjét, Körmendi Zsoltot kértük értékelésre: – Sikerült az osztálykülönbséget eltüntetni a mérkőzésen. A szív és a csapategység diadala volt. Küzdésből jelesre vizsgáztunk és nagyon büszke vagyok a srácokra! Mondtam, hogy együtt bármire képesek vagyunk és íme, megcsináltuk!

Óriásit küzdött Baracs csapata

A forduló további eredményei: Beloiannisz – Csór Truck-Trailer 1-3, Sárbogárd – Lajoskomárom 2-2, (büntetőkkel 1-3) Ikarus-Maroshegy – Mány 5-1.