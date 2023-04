A szervezők, a támogatók, a kórház munkatársai gyülekeztek kedden délután az egészségügyi intézmény pszichiátriai osztályának épületében (korábban itt volt a fertőző), ahol a két új kórtermet kialakították. Ekkor láttuk mi is először kész, berendezett állapotban: modern stílus, szép és esztétikus környezet jellemzi a két háromágyas helyiséget. Nem véletlen, hogy az ünnepségen minden nyilatkozó a köszönettel kezdte gondolatait.

Jött egy ötlet

Az egész történet akkor kezdődött, amikor két helyi fiatalember, Szatmári Roland és Szalontai Péter elhatározta, hogy egy sportbált szerveznek, amely összehozza a dunaújvárosi sportolókat, a szurkolókat. Szerettek volna valamilyen nemes célt is szolgálni a rendezvénnyel, és itt kapcsolódott a szervezésbe Petrás Gábor, a Jót, Szívből - Dunaújvárosért! csoport vezetője, a jótékonysági akció koordinátora. Úgy határoztak, hogy a Szent Pantaleon Kórházat támogatják, ezen belül pedig Dr. Jobbágy Lajos főigazgató egy különleges célt fogalmazott meg: egy olyan részleget szeretnének kialakítani, ahol a bajba jutott, az életében elakadt fiatal felnőtteknek nyújthatnak szakmai segítséget. A kezdeményezésről sajtótájékoztató is volt korábban.

A sportbált december 20-án tartották meg, amelyen mintegy 2,5 millió forint támogatás gyűlt össze. Erről itt írtunk.

Alig telt el egy hónap, és már a kivitelezésen dolgoztak a szakemberek a kórházban. Erről pedig itt olvashatnak.

Menet közben újratervezés

Nem volt egyszerű a folyamat, akadtak váratlan meglepetések, mint ahogy az általában lenni szokott egy régi épület esetében (a szintet két éve nem is használták már), de minden problémát kezeltek- mesélte az elmúlt hónapok történéséről Szalontai Péter, aki szívügyeként vezette végig a munkálatokat.

Szatmári Roland hangsúlyozta, hagyományteremtő szándékkal szervezték meg a sportbált, idén is terveznek hasonlót, hogy más nemes ügyet is támogathassanak.

Dr. Jobbágy Lajos köszönettel szólt mindenkinek, aki hozzájárult a részleg kialakításához. Mint mondta, a sportbál 2,5 millió forintos bevétele kellő alapot adott ahhoz, hogy belevágjanak a megvalósításba. A költségekhez a kórház is hozzájárult, illetve a vármegyei vadászoktól kapott egymillió forintos támogatásukat is erre a célra fordították.

Az építéskor szembesült problémák miatti plusz kiadás, valamint a változó építőipari anyagárak miatt megnőtt az előzetesen kalkulált költségvetés. Ám a szobák generálkivitelezését végző Hertelendy Holding Kft. ügyvezetője, Hertelendy Dávid gondoskodott arról, hogy a közel hatmillió forint végösszegű beruházás elkészülhessen. Mint mondta, fontosnak tartja a kórház támogatását, azt pedig különösen, hogy olyan cél megvalósulásához járulhatnak hozzá, amellyel a fiataloknak segítenek.

Máskor is szívesen!

Jelentős támogatással járult hozzá a sportbálon a nemes cél megvalósításához dr. Sándor Péter, a Klub hotel tulajdonosa, aki a licitálással elnyert Neymar-mezt végül a kórházigazgatónak ajándékozta. Mint mondta, mindig is igyekezett támogatni a kórházat, fontos számára a helyi sportéletet is, ám ezen az ünnepségen Petrás Gábor munkásságát méltatta, gratulált minden eddig megvalósított jótékonysági akcióhoz, és biztatta a folytatásra is.

Ugyancsak nagy összegű támogatást nyújtott a sportbálon Hajnal Patrik, a HP Fehérbeton-Bau Kft. ügyvezetője. Bár ő nem tudott jelen lenni az átadáson, de munkatársa, Bajkai János tolmácsolta üzenetét, miszerint fontos számukra, hogy támogassák a jótékonysági kezdeményezéseket, így ha lesz még ilyen nemes ügy, akkor ismét mellé állnak.

Kovács Zsófia kiváló tornászunk (aki immáron kétszeres EB-ezüstérmes egyéni összetettben) örömét fejezte ki, hogy egy ilyen szép akció megvalósulásában segíthetett.